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駁中國主權說 美方：台灣海峽是國際水道 將繼續航行

聯合報／ 國際組／綜合報導
國務院發言人普萊斯14日重申台灣海峽是國際水道，美軍將繼續通過台灣海峽。圖為美軍飛彈驅逐艦貝瑞號航經台海。（路透）
國務院發言人普萊斯14日重申台灣海峽是國際水道，美軍將繼續通過台灣海峽。圖為美軍飛彈驅逐艦貝瑞號航經台海。（路透）

對中國強調台灣海峽享有主權說，國務院發言人普萊斯（Ned Price）14日在致路透的電郵中表示：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」

路透報導，近年來，美國軍艦，有時還有來自英國和加拿大等盟國的軍艦，數度駛過台灣海峽，激怒北京。中國外交部13日表示，中國對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，還說「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說」，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。

普萊斯補充說，台灣海峽的和平穩定對世界有長遠的利益，「我們認為，這對更廣大印太地區的安全與繁榮極為重要」。

此外，普萊斯重申，美國十分關切中國「針對台灣的侵略性言論和脅迫活動」，表示美國「將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽」。

國務卿布林肯14日接受美國公共電視網專訪，批評中國近年來對台灣行徑具潛在危險性，恐破壞穩定。他表示，俄國侵略烏克蘭遭多國聯合抵制，中國應引以為戒，並重申美方會協助台灣抵禦侵略。

布林肯說，針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，且向來致力確保不會有任一方單方面改變現狀。但很不幸的，過去十年來，中國在國內行徑愈來愈具壓迫性，在國外則愈來愈具侵略性，包括對台灣採取具潛在危險性、可能破壞穩定的行為。

布林肯奉勸北京，應把國際如何回應俄國侵烏納入考量。他說：「這麼多國家聯合抵抗侵略，不僅確保烏克蘭獲得所需支援，也確保俄國為此付出代價。這是我認為中國在思考未來時，必須看看的事。」

至於若中國武力犯台美國是否會出兵防衛台灣，布林肯未正面回應，僅重申美國會持續遵循承諾，協助台灣自衛。他表示，如同美方過去多次所說，美國不只會致力遵循「一中」政策，也會遵循「台灣關係法」及在該法下的責任，確保台灣具備有效自衛及最終抵禦任何侵略的能力。

布林肯 俄國 北京

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