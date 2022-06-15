全面轉鷹 Fed今升息3碼 下半年預測再升8碼

美國聯準會（Fed）在15日決議一次升息3碼，是30年來首見。 路透

聯準會（Fed）15日會議決定一次升息 3碼，是30年來首見，聯邦基金利率 升到1.50-1.75%區間，並暗示未來幾個月間將急速緊縮貨幣政策，以壓抑40年來最嚴峻的通膨勢頭。利率預測「點陣圖」也大幅調高今、明兩年的利率預測，並預測今年下半年還將升息8碼，政策基調全面轉向「鷹派」。

會後聲明中並指出，「預料持續提高目標區間應屬適當」。只有一位有投票 權的委員持「異議」，主張升息2碼。

利率預測「點陣圖」也顯示，決策官員大幅調高利率預測，將今年底的預測利率由1.9%提高到3.4%，這意味著今年後續的4次會議中，至少有一次將再升息3碼，兩次升息2碼，及一次升息1碼；至於2023年底時的預測利率，也由2.8%提高到3.8%。

值得注意的是，官員們預測2024年時的利率為3.4%，比2023年底要低，顯示Fed認為屆時經濟可能大幅減弱，可能必須扭轉緊縮政策。

Fed公布的最新經濟預測顯示，在緊縮政策下可能會引發「一些痛苦」。Fed預測今年全年經濟成長率為1.7%，明年底亦然，3月時預估今、明兩年的成長率皆為2%。

Fed預期今年底時的核心通膨率為4.3%，2023年為2.7%，比3月時的預估稍高；預估2023及2024兩年底時的失業率分別為3.9％及4.1％，比3月時預估3.5%明顯升高。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點