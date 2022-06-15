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鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾在決策會後記者會上說，7月會議可能跟這次一樣，再次調升利率3碼。 路透
美國聯準會主席鮑爾在決策會後記者會上說，7月會議可能跟這次一樣，再次調升利率3碼。 路透

美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間15日下午2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為1994年來最大，利率水準也高於2020年3月新冠疫情爆發前。主席鮑爾在會後記者會上說，下次開會，也就是7月時可能會再升3碼，充分展現與通膨對抗到底的決心。

CNBC報導，Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，從今日的角度來看，「調升2碼或3碼似乎是我們下次會議最可能的作法；我們預期目前的升息速度將非常恰當」。

決策官員對於利率的調升速度預測比之前更快，根據與會後聲明同步公布的「點狀圖」，官員如今預估到今年底聯邦資金利率為3.4%，遠高於3月時所預測的1.9%；2023年底利率將來到3.8%，比3月預測結果整整多出1個百分點；對於通膨的預測也有所調高，現在預估今年底PCE指數會上揚5.2%，高於3月預測的4.3%，但扣除食物和能源價格的核心PCE，則上修至4.3%，只比3月的預測多出0.2個百分點，而美國5月核心PCE上升4.9%，換句話說，Fed官員依然認為，接下來幾個月通膨將逐步降溫。

至於對經濟的展望官員顯然較不看好，對今年經濟成長率的預測從3月預估的2.8%降至只剩1.7%。

但決策會後聲明顯示，官員大致上仍對美國經濟前景充滿信心，「第1季整體經濟活動稍微下墜，但之後似乎已回升。近幾個月就業強勁增長，失業率維持在低檔。通膨依然高張，反映的是與疫情、能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力相關的供需失衡問題」。

這次利率一口氣調升3碼的決議，僅堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）反對，她支持升2碼即可。

美股在決策出爐後一度跌到平盤之下，但大多時候都維持漲勢，道瓊工業指數目前上漲約280點或0.9%，那斯達克綜合指數漲幅更超過2%；DXY美元指數持續走軟，跌約0.5%；國際油價則因經濟前景轉淡而下跌。

利率 指數 鮑爾

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