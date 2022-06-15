華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華盛頓郵報15日報導，各種跡象顯示美國可能陷入經濟衰退，民眾難免對於財務狀況恐遭衝擊產生焦慮，此時切莫因為擔心害怕而做出錯誤決策，虧損更加慘重。報導指出，衰退不會永遠存在，平均歷時約11個月，歷時最短的前例便是2020年因疫情引發的衰退，僅有3個月。

報導指出，倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應：

一、不必害怕熊市(bear market)

阿默普萊斯金融公司(Ameriprise Financial)全球市場策略分析師薩里班尼(Anthony Saglimbene)指出，1950年以來，熊市出現平均歷時約418天。他說：「如果你是長期投資 者，不妨把觀點稍微調整一下，把這個狀況視為一次機會。」

薩里班尼建議，民眾應把焦點放在資產負債表成績良好的企業，公司擁有充足現金流，推出商品是消費者需要且正在使用的物件。

「晨星投資管理機構」(Morningstar)個人理財部主任班茲(Christine Benz)說，醫療相關企業與消費物資產業通常在經濟衰退期間仍有相對較佳的表現，「因為不管經濟環境如何，民眾都需要使用這些產品」。

薩里班尼表示，如果手頭有資金可以投資，現在是與財顧顧問諮詢的良好時機，設法找出最有利的長遠投資策略。

二、不要猜測市場何時將出現調整

報導分析，許多民眾或許希望算準時間點將股票脫手，或降低持股等待狀況好轉，但實際上根本不可能掌握最佳時機，也無法預測何時應該再次進場。

理財網站Bankrate.com資深經濟分析師漢姆瑞克(Mark Hamrick)說，就連「股神」巴菲特(Warren Buffett)也會承認，市場何時調整是無法估計的。

薩里班尼說，對投資人及理財顧問提供的忠告是，為經濟衰退或熊市感到痛苦的時候，不要急著做出大幅投資調整，最好等狀況明朗後再決定。他表示，投資人如果已經做好分散風險(diversified)，其實可以撐過難關，「投資人現在可能犯下的最大錯誤，就是想辦法推算股市何時觸底」。

三、馬上還清信用卡 卡債

網路貸款機構LendingTree首席信用卡分析師薛爾茲(Matt Schulz)說，所有信用卡持有人都應該把刷卡餘額盡快付清，經濟衰退即將來臨，利息又迅速升高的同時，「這一點變得更加重要」。

能夠迅速消除卡債的辦法之一，便是把高循環利息信用卡的餘額，轉到零利率的新卡。薛爾茲表示，如果消費者不符合申辦零利率新卡的條件，可以向目前持卡的信用卡公司協商，要求降低利息。他說：「過去一年裡，曾向信用卡公司開口要求降低利息的民眾後來都達成目標。但是，很少人果真向信用卡公司提出如此要求。」

四、加強儲蓄

報導指出，如果還沒有存夠急難應變金(emergency fund)，應該考慮打消旅遊計畫，或者延後開銷昂貴的非必要裝修。漢姆瑞克說，目前通貨膨脹問題對許多民眾來說，其實已經像是生活遭逢急難巨變打擊；如果有充裕的急難應變金存款，萬一失業能夠避免因此背債，加薪幅度遠遠不及通膨增加的情況下，應急存款也能派上用場。

許多理財專家建議準備足以維持半年的生活開銷做為急難應變金，但報導指出，這個數額可能是不夠的。班茲表示，民眾應該根據個人的狀況，準備適當的急難應變存款。

五、為急難應變金擬妥備用方案

班茲指出，除了急難應變金之外，民眾最好擬妥備用方案，準備好存時可以動用的應急存款。

六、不要低估退休存款當中的債券 功能

班茲分析，從先前幾次經濟衰退前例來看，幾乎在任何市場當中，債券都有較好的抗壓性，「也就是說，不要因為債券現在看來好像表現不太好就決定拋棄。債券是重要投資項目，特別是對已退休或屆臨退休的民眾而言」。

七、開始兼差

報導指出，即使民眾覺得現在並不缺錢，現在也是想辦法尋找第二份工作的好時機，可以在零工經濟(gig economy)當中兼差，提高個人收入，充實存款。