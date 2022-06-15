議員提議對石油業者課徵21%附加稅 設法抑制能源成本

根據民主黨參議員威登最新的提案，他呼籲對利潤率超過10%的石油公司課徵所謂的「聯邦附加稅」，此時民主黨和白宮試圖平抑能源價格和全面上揚的通膨。路透

根據民主黨 參議員威登（Ron Wyden）最新的提案，他呼籲對利潤率超過10%的石油 公司課徵所謂的「聯邦附加稅」，此時民主黨和白宮試圖平抑能源價格和全面上揚的通膨。

彭博資訊引述兩位了解這項提案簡報的人士報導，石油公司被認定的超額獲利，將面臨最多42%聯邦稅，即原有的美國企業稅率21%和新的附加稅率21%。

參院 財政委員會主席威登尚未公開發表這項計畫，他須先獲得參院民主黨黨團50位成員全數同意，才能克服共和黨的聯合反對聲浪。他和參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）和眾議員德法齊奧（Peter DeFazio）等民主黨同僚，曾針對他們認為石油公司超額獲利的問題展開討論。

威登預計未來幾周公布該計畫，他說：「我正在研擬的提案將有助導正鼓勵價格詐欺的行為，方式包括把企業超額獲利的企業稅率拉高一倍、要求企業取消大規模股票庫藏股計畫，以及減少企業在會計上動手腳的情況。相較下，對顧客降價以減輕顧客負擔，或投資新供應的企業，將不受影響。」

這個構想在近幾周引起拜登幕僚的注意，他們正試圖在11月國會期中選舉前尋找任何或所有可壓低能源成本的方法。威登的提案不大可能在秋季表決通過，但該提案使民主黨有機會向選民展現，他們將如何利用更多國會席次處理通膨問題。