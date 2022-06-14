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華裔身分 戴琪：有助過濾與中國談判雜音

中央社／記者14日專電
美國貿易代表戴琪。（美聯社）
美國貿易代表戴琪。（美聯社）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）的父母在中國出生、台灣長大，之後移民美國。作為美國貿易政策最高階官員，戴琪的華裔身分讓她在美中貿易談判中面臨嚴格地審視，但也有助於過濾更多雜音。

戴琪是美國總統拜登（Joe Biden）政府中，除了副總統賀錦麗（Kamala Harris）外，唯一一位出任內閣級職務的亞裔美國人。美中貿易關係是她的重要工作項目，她也是亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民（AANHPI）白宮倡議聯合主席。

在接受美國政治新聞網站Axios訪問時，戴琪不諱言，華裔背景為她的工作帶來複雜性，但她已經習慣外界的額外關注，「這是我必須了解的事，或許過去的美國貿易代表署（USTR）都將中國作為投資組合的重要組成部分，但他們不需了解這一點」，但在貿易政策領域工作超過15年，這對我已不是什麼新鮮事」。

但華裔背景，讓戴琪也有助於「過濾雜音」，因為當在考量政策與實質時，能專注於問題本身，「問題不在中國人，也不是亞洲人」。當被夾在中間時，亞裔美國人是最能感受這種緊張關係的社群，但這也是亞裔美國人擁有的重要連結。

儘管父母來自中國，戴琪卻是拜登政府中最反對調降中國關稅的內閣官員。美國媒體曾多次報導，對於財政部長葉倫（Janet Yellen）考慮調降中國關稅的想法，戴琪有不同意見，甚至傳出戴琪曾為此和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）有過爭執。

戴琪 亞裔 華裔

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