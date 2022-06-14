企業從嚴制裁俄 加劇通膨？美開始擔心經濟出現後座力

美國政府官員私下表達憂慮，西方國家和全球大企業的制裁，沒擋住克里姆林宮，反而加劇全球通膨、引發糧食危機。（歐新社）

俄烏戰爭爆發後，西方國家實施一系列制裁想迫使俄羅斯 普亭撤軍，但美國總統拜登 政府的官員私下表達憂慮，這些措施未如預期阻擋住克里姆林宮，反而加劇全球通膨、引發糧食危機，對俄羅斯平民的懲罰大過俄國 總統普亭及其盟友。

美方最初很滿意英國石油和麥當勞在內的企業表態加入制裁，但根據熟知內部討論的人士，拜登政府對潛在的連鎖反應，從供應鏈瓶頸到穀物出口問題，都措手不及。

部分企業已表明，在繼續與俄羅斯開展業務之前，會格外謹慎，或希望美國給予更明確的指引。反洗錢認證專業人員協會（CAMS）全球制裁和風險業務主管Justine Walker接受彭博資訊訪問說：「公司問『我們該對這個實體實施制嗎？』，而政府會回覆，你必須自己做決定。」Walker表示，除非有明確的規定，否則企業的作為會比要求的更嚴苛，以防意外違反制裁政策要受罰。

為此，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）5月25日延長一般許可，讓企業得以繼續支付與在俄業務相關的稅款、費用和進口關稅，直到9月底止。這個訊息很明確：只要不與受制裁實體合作，就能在俄開展業務。

此外，根據前OFAC資深顧問Adam Smith，最近一項禁止管理諮詢和會計服務公司與俄國有業務往來的行政命令，不含農業、醫藥或電信領域，這是有意讓那些商業活動得以繼續。

這些讓步和調整凸顯出，制裁俄羅斯這個全球第11大經濟體涉及的困難。俄國與全球大宗商品市場、尤其是能源和榖物的關聯，讓情況變得很複雜。

拜登政府拒絕任何有關制裁是問題一部分的說法。他們原以為，如果制裁豁免食品和能源，對通膨的影響微乎其微，但如今，能源和食品成為美國通膨率衝上40年新高的主因。這對拜登和即將面對期中選舉的民主黨而言，是一項巨大的政治責任。官員仍不認為制裁策略錯了。但制裁帶來的連帶損害，比預期大得多。

美國財長葉倫曾表示，她去年相信通膨壓力會過去，是「錯誤的」。根據了解她想法的人士說，她現在看到的部分結果，與意外的企業自行制裁導致價格飆升有關。

因此，儘管烏克蘭總統澤倫斯基還強力呼籲全球企業退出俄羅斯市場，但拜登政府一直在鼓勵一些商業活動，包括農業、醫藥和電信。知情人士透露，美方悄悄鼓勵農業和航運公司購買和運輸更多的俄羅斯化肥，因為對制裁的擔憂已導致供應急劇下降，給食品成本帶來壓力。