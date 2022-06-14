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拜登中東政策大轉彎 不再因異議人士被殺排斥見沙王儲

中央社華盛頓14日綜合外電報導
拜登總統(圖)下個月將會見沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼，不再因異議人士遭殺害一事而排斥對方。(美聯社)
拜登總統(圖)下個月將會見沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼，不再因異議人士遭殺害一事而排斥對方。(美聯社)

拜登總統下個月將從以色列直飛沙烏地阿拉伯，寫下歷史。而且他將會見沙烏地事實上統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼，不再因異議人士遭殺害一事而排斥對方。

法新社報導，白宮今天宣布，拜登7月13日至16日將走訪以色列、巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）和沙烏地阿拉伯，終結外界數周以來的揣測。

這將是拜登上任以來首度訪問中東，除了分別與當地領導人見面，還將出席在沙烏地舉行的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）高峰會。

外界普遍預期，拜登希望確保沙烏地增產石油，以在國會期中選舉前，抑制國內不斷上漲的燃料成本和通貨膨脹。拜登的民主黨在期中選舉有面臨慘敗風險。

不管結果如何，他與穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，將標誌著爭議性政策大轉彎。

拜登競選總統期間曾經表示，2018年卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭殺害肢解案使沙烏地成為「賤民國家」。沙烏地出生、擁有美國居留權的卡舒吉，生前因撰寫對沙烏地統治者的批判性文章而為人熟知。

拜登政府公布的情報機構調查結果，認定穆罕默德．沙爾曼幕後策劃殺害卡舒吉行動。

白宮證實，「能源安全」將是拜登在沙烏地的一項討論主題。但官員強調，這趟中東行有更廣泛外交目標。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，「對中東地區這項訪問是數月以來外交活動的高潮」，不是由近期國內政治顧慮所驅動。

資深官員告訴記者，在短暫而緊湊行程中，拜登將與大約10多位領導人接觸，展現「美國重返領導地位」。

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