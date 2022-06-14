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白宮：檢討修改川普政府對中貨所加徵「不負責任的」關稅

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白宮：檢討修改川普政府對中貨所加徵「不負責任的」關稅

中央社空軍一號14日綜合外電報導
白宮發言人尚皮耶表示，拜登政府正在討論是否可能改變前總統川普對中國商品所徵收的一些「不負責任的」關稅。(美聯社)
白宮發言人尚皮耶表示，拜登政府正在討論是否可能改變前總統川普對中國商品所徵收的一些「不負責任的」關稅。(美聯社)

白宮發言人尚皮耶今天表示，拜登政府正在討論是否可能改變前總統川普對中國商品所徵收的一些「不負責任的」關稅，這些關稅增加了美國家庭和企業的開銷。

路透報導，尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，內部討論仍在繼續，但並未詳細說明總統拜登對此議題的想法。

尚皮耶在空軍一號上告訴記者：「我們正在討論這件事，並努力使這些胡亂徵收的關稅與我們的優先事項維持一致，以保障我們工人和關鍵行業的利益。」

新聞網站Axios引述知情人士說法報導，拜登上周在橢圓形辦公室與內閣主要成員舉行會議時表示，他有意從川普政府的中國關稅清單中刪除一些產品。

➤➤➤Axios：拜登傾向取消部分對中貨加徵的關稅

面對40年來最高的8.6%通貨膨脹率，拜登及政府高層官員迫切希望採取行動降低物價，即使這會使他們顯得對中國軟弱。

通貨膨脹正侵蝕低收入美國民眾的購買力，嚴重危及民主黨今年期中選舉選情。儘管消弭通膨主要是靠聯邦準備理事會，但目前涵蓋3500億美元中國進口商品的關稅，是拜登可以單方面採取行動來緩解美國消費者壓力的一個領域。

據Axios得到的消息：拜登傾向於命令美國貿易代表署進行正式的「排除程序」（exclusions process），以決定是否免除諸如自行車之類某些消費商品的關稅。在此過程中，他不太可能將鋼鐵和鋁等工業產品包括在內。

不過拜登計畫豁免川普依「301條款」（Section 301）加徵關稅涵蓋的某些產品，可能激怒勞工運動。勞工代表私下曾警告拜登政府官員，他們反對任何放寬關稅的舉措。

美國勞工運動團體上周要求拜登維持川普所有的關稅，他們寫道：「我們的政府必須為國家利益採取行動，強化我們未來的經濟。」

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