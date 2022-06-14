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聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼

編譯任中原／綜合外電
聯準會在14-15日的決策會議，可能考慮一舉升息3碼。(美聯社)
聯準會在14-15日的決策會議，可能考慮一舉升息3碼。(美聯社)

由於一連串通膨數據衝高，聯準會（Fed）在14-15日的決策會議，可能考慮一舉升息3碼。

Fed決策官員在6月4日進入「會前緘默期」之前，對外發言已暗示6、7月會議將各升息2碼，但也表示一切都看經濟情勢是否符合他們的預期。上周五公布的5月消費者物價指數（CPI）的升幅，顯然超出官員們的預估。

近日兩項消費者調查報告也顯示，美國家庭對未來通膨的預期已經上升，這對Fed將是一大警訊，因為可能會引發「自我實現」式的通膨升勢。

Fed主席鮑爾近日曾說，「我們必須看到明確且可信的證據，顯示通膨壓力正在減退，且通膨正在下降。如果看不到，則我們必須考慮更激烈的行動」。他也說，「我們必須對後續數據及最新展望做出敏捷的反應」。

美國5月消費者物價指數（CPI）比去年同期猛升8.6%，比3月的升幅8.5%更上層樓，也使「通膨到頂」的期望破碎。巴克萊、Jefferies、摩根大通與高盛等華爾街機構的專家都認為，Fed本周將升息3碼。

巴克萊集團經濟學者表示，基於風險控管的目的，Fed需要採取激烈行動，增強Fed對抗通膨的信譽；由於通膨拖長的風險升高，因此提高升息幅度有理。

除了CPI報告，密西根大學消費者調查報告也顯示，消費者的長期通膨預期已升到2008年來最高點；紐約聯邦準備銀行的報告指出，消費者的短期通膨預期猛升，且家庭的較長期通膨預期中位數雖未變，但分布情況出現較大的變化，顯示更多家庭可能預期高通膨將持續更久。

Fed官員一再表示，如果通膨預期上升，或變得「不穩定」，將會做更積極的反應；他們相信通膨一旦形成自我循環，將更難解決。

正大聯合會計師事務所首席經濟學者史旺克表示，Fed的行動已經落後大勢，現在必須一次升息3碼。

利率期貨市場在上周CPI公布之前，預期本周升息3碼的機率僅4%，周一先升到30%，而之後更升到接近90%。

不過，Fed本周仍可能升息2碼，但暗示未來每次會議都升2碼，直到通膨出現確定下降的信號為止，如此到今年底時，聯邦資金利率區間將升到3.25%~3.5%。Fed也可能本周先升2碼，但暗示7月會議時將升3碼。

目前借貸成本的上升速度遠比Fed的升息動作更快，30年期房貸利率已經衝破6%，是2008年以來新高。

升息 利率 指數

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