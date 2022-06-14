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美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

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美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

中國新聞組／北京14日電
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

中國駐美使館13日發布最新通告，對美國公民赴中簽證受理範圍進行調整，包括在疫情嚴重期間暫停的探親和團聚簽證、赴中工作簽證等，都重新被列入受理範圍。通知內容自發布之日起實施。

綜合媒體報導，除了赴中從事經貿科技等活動的M字和F字簽證、赴中工作的Z字簽證、高端人才的R字簽證、機組人員的C字簽證，通知列出的簽證種類及申請材料要求還包括中國公民的外籍家庭成員或在華具有永久居留資格的外國人的外籍家庭成員可申請的Q1字（團聚）簽證和Q2字（探親）簽證，以及Z字簽證或工作類居留許可持有人的配偶、父母、未滿18週歲的子女、配偶的父母可申請的S1字（隨居）簽證、S2字（探親）簽證。

不過，中國旅遊簽證（L簽證）和學生簽證（X1/X2簽證）等疫情之前常見的簽證，目前依然尚未被列入受理範圍。

赴中短期探親者適用的Q2和S2簽證現在也開放申請，意味著冠病疫情暴發兩年多以來，中國終於允許美國公民因非人道主義理由到中國短期探親。

2020年3月28日起，中國暫停持有效中國簽證、居留許可的外國人入境，基本上只允許出於奔喪、探望危重病親屬等人道主義原因才給簽證。

工作簽證 疫情 美國公民

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