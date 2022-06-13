國會暴亂第2次聽證會 川普嚷大選舞弊 親信逐一駁斥

三名重要證人13日出席聽證，說明調查結果2020大選各州並無川普團隊所指稱的舞弊作票情況。左起共和黨資深選務律師金斯伯格、喬治亞州北區聯邦檢察官朴秉，及前任費城選委會共和黨籍委員施密特。(美聯社)

國會暴亂事件眾院特別調查委員會13日舉行第二次聽證會，重點在於前總統川普 宣稱勝選和大選舞弊之說，但川普顧問、高官和家人都作證，駁斥川普大選舞弊的說法，稱是謊言。

川普女婿、白宮前顧問庫許納 (Jared Kushner)在視訊錄影作證表示，2020年大選開票當天深夜，醉醺醺的川普親信律師朱利安尼(Rudy Giuliani)建議川普宣布勝選；白宮顧問、川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)則認為宣布勝選「明顯」過早；當時的司法部長巴維理 (Bill Barr)作證時說，他在選後擔心川普「與現實脫節」。

調查委員會在聽證會上播放伊凡卡夫婿庫許納預錄的影片，內容關切前紐約市長朱利安尼的大選舞弊說。

委員會副主席錢尼(Liz Cheney，共和黨)表示，川普「在開票夜，罔顧競選專家的意見，反而聽從明顯酒醉的朱利安尼的建議，而朱利安尼要他宣稱勝選，堅稱計票有問題」。

庫許納在預錄的影片中表示，他告訴川普，「若我是你，我不會採取這個方法」；庫許納表示，川普忽略他的建議，說道：「我對朱利安尼有信心。」伊凡卡則表示，當時宣布勝選「明顯過早」。

議員指出，川普的顧問群顯然都不採信川普盟友的大選舞弊說論述，但川普一意孤行。

另外，巴維理作證表示，他曾在白宮會議上多次告訴川普，他和朱利安尼推動的大選舞弊，簡直「瘋狂」，「浪費時間做不利國家的事」。

巴維理自述說出此話時深怕被開除，而川普確實怒不可遏；巴維理表示，他「從沒看過川普如此生氣」，川普告訴他：「你不需要說出口，因為你憎恨川普，才讓你覺得必須這麼說，你憎恨川普。」

巴維理告訴國會暴動事件特別委員會委員說，他擔心2020年大選後的夢魘讓不認輸的川普「與現實脫節」；巴維理稱川普一再指「投票機為舞弊而設計」，而他認為，川普若真的如此認為，顯然與現實脫節。

巴維理接受調查時，一再強調川普的舞弊說是「胡扯、無理、瘋狂的事」，且「在我看來，選舉並沒有被偷走」。

川普的瞞天大謊後來變成川普號召支持者前進國會的命令，阻止國會認證拜登勝選結果，後來演變成為國會暴亂事件。

巴維理在選後不久自請離職，因為他「不想成為選後夢魘的一部分」。