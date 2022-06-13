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紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐約時報訪問美國專家，回答新冠痊癒者多半想知道的問題。
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（法新社）
曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（法新社）

●感染新冠後，我的免疫力能維持多久？

傳染病流行病學家阿布-拉達德說，Omicron出現後，過往感染對再次感染的防護率僅50%左右，人們甚至可能會在感染一種Omicron變異株之後，又因為另一種更新型的Omicron亞型株出現病症。

2021年10月發表的一項研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染。該研究並未考慮到Omicron這類與以往變異株完全不同的新型變異株。由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。在今年2月發表的一項尚未經過同儕審查的研究中，來自丹麥的科學家發現，一些人在感染最初的Omicron BA.1病毒20天後，再次感染Omicron BA.2亞型株。

●接下來的感染症狀會更重還是更輕？

加州拉霍亞免疫研究所病毒學家克羅蒂說，絕大多數遭遇過疫苗和冠狀病毒的人都會建起一種混合免疫力，可能會提供最佳的保護。這樣一來，第二或第三次感染的時間就會更短，症狀也更輕。

阿布-拉達德一直在卡達追蹤大規模人群再感染，他在病例中發現了一個令人欣喜的規律：他的團隊從2021年5月大流行之初至今識別了超過1300例再感染，沒有一例導致病人進入加護病房，也沒有一例死亡。

但是，再感染的強度較低並不意味不可怕。約翰霍普金斯大學傳染病專家阿達爾賈說，患者可能還是會發燒，身體疼痛，昏昏沉沉，變成長新冠。

Omicron 免疫力 加州

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