川普競選團隊總幹事史特平 臨時取消出席國會暴動聽證會

前任川普競選團隊總幹事史特平(右)，13日以「家有急事」不克參加第2場國會暴動聽證會，改由律師代為宣讀聲明稿。Getty Images檔案照

眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會第二場聽證會今天登場，原訂出席作證的前任川普 競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)，13日早晨傳出因為「家有急事」(family emergency)不克參加，將改由律師代為宣讀聲明稿。

調查委員會在13日新聞稿中指出，史特平向委員會告知，由於家有急事無法出席作證，將由律師在聽證會上代為宣讀聲明稿。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普核心幕僚企圖推翻2020年大選結果的行動中，史特平一直是關鍵人物，消息人士透露，史特平對於前往聽證會作證意願頗低，但又不敢違抗國會傳票。

報導指出，知情人士透露，由於史特平妻子臨盆，調查委員會才同意讓史特平免於在第二場聽證會上作證。

在第二場聽證會上，調查委員會排訂包括史特平在內共計五名證人作證，五名證人都與川普或川普競選團隊有密切關係。

熟悉調查委員會作業的消息人士對CNN指出，史特平臨時取消出席作證，打亂了第二場聽證會的安排，不過委員會仍有辦法證明論述重點。

消息人士說，調查委員會對於類似突發狀況早有備案，已經準備好史特平先前的作證錄影帶，以便隨時派上用場。消息人士表示，對於所有出席作證的證人，調查委員會都把先前作證錄影帶調出備妥，以防萬一出現意外狀況，或因為疫情因素導致無法出席聽證會。

13日訂於聽證會上作證的證人包括前任福斯新聞(Fox News)政治主編史泰爾瓦特(Chris Stirewalt)、共和黨 選務律師金斯柏格(Ben Ginsberg)、拒絕配合川普推翻喬治亞州 選舉結果而辭職的喬治亞州北區美國聯邦檢察官朴秉(Byung J. Pak)、前任費城選委會共和黨籍委員施密特(Al Schmidt)。