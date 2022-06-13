川普競選團隊總幹事史特平 臨時取消出席國會暴動聽證會
眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會第二場聽證會今天登場，原訂出席作證的前任川普競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)，13日早晨傳出因為「家有急事」(family emergency)不克參加，將改由律師代為宣讀聲明稿。
調查委員會在13日新聞稿中指出，史特平向委員會告知，由於家有急事無法出席作證，將由律師在聽證會上代為宣讀聲明稿。
有線電視新聞網(CNN)報導，川普核心幕僚企圖推翻2020年大選結果的行動中，史特平一直是關鍵人物，消息人士透露，史特平對於前往聽證會作證意願頗低，但又不敢違抗國會傳票。
報導指出，知情人士透露，由於史特平妻子臨盆，調查委員會才同意讓史特平免於在第二場聽證會上作證。
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在第二場聽證會上，調查委員會排訂包括史特平在內共計五名證人作證，五名證人都與川普或川普競選團隊有密切關係。
熟悉調查委員會作業的消息人士對CNN指出，史特平臨時取消出席作證，打亂了第二場聽證會的安排，不過委員會仍有辦法證明論述重點。
消息人士說，調查委員會對於類似突發狀況早有備案，已經準備好史特平先前的作證錄影帶，以便隨時派上用場。消息人士表示，對於所有出席作證的證人，調查委員會都把先前作證錄影帶調出備妥，以防萬一出現意外狀況，或因為疫情因素導致無法出席聽證會。
13日訂於聽證會上作證的證人包括前任福斯新聞(Fox News)政治主編史泰爾瓦特(Chris Stirewalt)、共和黨選務律師金斯柏格(Ben Ginsberg)、拒絕配合川普推翻喬治亞州選舉結果而辭職的喬治亞州北區美國聯邦檢察官朴秉(Byung J. Pak)、前任費城選委會共和黨籍委員施密特(Al Schmidt)。
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