國會暴亂事件 謝安達：證據足以起訴川普

國會暴亂調查委員會成員謝安達(中)說，查出的證據足以起訴前總統川普。(美聯社)

國會暴亂事件眾院 特別調查委員會12日表示，新發現的足夠證據讓司法部 考慮對前總統川普 試圖推翻2020年大選結果，提出史無前例的刑事指控。

●將爆更多證據？眾院委會促司法部徹查

國會暴亂事件眾院特別調查委員會成員、眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff，民主黨)12日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我希望看到司法部調查關於川普可靠的刑事指控，有些行為屬於推翻選舉的不同舉措，但我沒看到司法部徹查。」

國會暴亂事件調查委員會上周舉行首場公開聽證會，委員會成員對川普指證歷歷，說明川普如何使盡渾身解數推動他認知的腐敗選舉謬論，聽不進顧問諫言。

本周聽證會將會有更多證據公諸於眾，這會決定川普及其部分顧問是否涉及擴散不實資訊，施壓司法部接受他的錯誤說法並鼓勵當時的副總統潘斯否決各州選舉人的投票結果，阻撓去年1月6日國會選認證大選投票結果的程序。

●尋求川普特赦？培瑞否認：無恥謊言

委員成員12日重申將提出證據，證明賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)等多位共和黨議員試圖尋求川普特赦以躲避刑責。培瑞10日否認，指相關說法是「無恥謊言」。

伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)12日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「我們不會沒證據就憑空汙蔑任何人。」

議員表示，聽證會最重要的聽眾是司法部部長加蘭德(Merrick Garland)，他將決定司法部是否應對川普採取行動，司法部將決定委員會蒐集的證據是否足以啟動調查。

謝安達說：「一旦司法部收集足夠證據，它需要決定能否向陪審團證明，合理懷疑前總統或其他人的罪刑，但需要調查是否有可信證據，我相信有。」

●條列川普罪狀 選舉季 兩黨攻防備戰

調查委員會成員、民主黨籍馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)12日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，他不打算「恫嚇」(browbeat) 加蘭德，但委員會已條列出成員認為川普違反的刑事罪狀。

加蘭德尚未透露它將如何應對，這將是選舉季空前且複雜的決定，且川普經常暗示他可能再選總統。

美聯社報導，綜觀美國歷史，沒有任何一位現任總統或卸任元首曾被起訴。