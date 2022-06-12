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兩黨參議員就槍管措施達成有限協議 拜登：還不夠

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兩黨參議員就槍管措施達成有限協議 拜登：還不夠

中央社華盛頓12日綜合外電報導
由兩黨參議員組成的團體今天提出旨在遏制槍枝暴力的法案。圖為10日民主黨議員墨菲(左)、湯普森與控槍倡議人士對話。(美聯社)
由兩黨參議員組成的團體今天提出旨在遏制槍枝暴力的法案。圖為10日民主黨議員墨菲(左)、湯普森與控槍倡議人士對話。(美聯社)

一個由兩黨參議員組成的團體今天提出旨在遏制槍枝暴力的法案。拜登總統稱讚這是「重要的一步」，但他也強調，這些措施遠遠不及他所要求的改革幅度。

法新社報導，法案內容包括針對21歲以下購槍者進行更嚴格的背景調查、增加各州資源以防止武器落入有風險者手中，以及查緝非法販賣槍支等。

由20名參議員組成的團體透過聲明表示：「今天，我們宣布提出一項常識性跨黨派法案，以保護美國兒童、保障學校安全，並減少國內暴力威脅。」

聲明稱，「我們在計畫中增添必要的心理健康資源，提升學校安全和對學生的支持，並協助確保危險罪犯和被診斷為精神疾病患者的人無法購買武器。」

參議員還呼籲對心理健康服務和學校安全資源增加投資，並將家暴遭定罪者和遭法院發出限制令者納入國家背景調查資料庫。

針對上述進展，拜登表示讚許，他敦促國會儘速通過相關法律，同時明確表示，這些法案內容還遠遠不夠。

拜登發布聲明指出，「這顯然並未納入所有我認為應該做的事情，但這顯示我們正朝著正確方向邁出重要的一步，且這將是數十年來國會通過最重要的槍枝安全法案。」

拜登還說，「在兩黨支持下，沒有理由拖延（相關立法程序），（相關法案）也沒有理由不在參眾兩院迅速過關。」

拜登 參議員 心理健康

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