全美平均油價「首破5元」 分析師預測：夏季恐破6元

11日每加侖普通汽油的全國均價突破5元，為有史以來第一次，能源分析師預測今夏每加侖將上看6元。圖為洛杉磯市一個加油站11日的價目牌。(美聯社)

美國汽車協會(AAA)的數據顯示，全國加油站油價 自4月中以來就不斷上漲，11日更突破每加侖5元；鑒於難以轉變的國際環境，以及國內高於新冠疫情之前的強勁需求，讓油價在未來一段時間內幾無下跌的空間，全國油價訊息服務中心(OPIS)預期，加油站油價可能將在夏季突破每加侖6元。

AAA的資訊彙整全國13萬座加油站的數據，顯示油價從4月15日平均每加侖4.07元開始不斷上漲，到本月10日、11日分別為4.986元及5.004元，僅僅不到一個月就上漲23%；喬治亞州有全國最低廉的油價，平均4.47元，加州則最高，達6.43元。

加油站油價上一次高峰，是在2008年7月的每加侖4.11元；過去15天以來，加油站油價每一天都在創下新高紀錄，過去33天以來，有32天油價創下新高，到10日當天，全國只有不到300座加油站油價低於4.25元。

每天需要920萬桶

造成油價上漲的主因，包括俄羅斯入侵烏克蘭，強勁的需求反彈，以及部分產油國及石油 公司在疫情期間削減產能，迄今仍不願或是尚無法恢復產能等；美國能源訊息署(EIA)的數據顯示，本月初那周，美國平均每天的石油需求達920萬桶，已恢復到過去的水平。

由於造成油價上漲的向上壓力迄今難解，甚至只會愈發沉重，因此OPIS全球能源分析主管克羅札(Tom Kloza)表示，就算高油價，大家已吃了秤砣鐵了心要出遊，這種趨勢可能將延續到9月初的勞動節，故預期加油站平均油價將在今夏突破6元。

OPIS的數據顯示，5月最後一周的加油站油價較去年同期上漲逾50%，但加油量僅低5%；調研商Inrix的數字也顯示，汽車出行量自5月初以來也僅下滑5%；這代表油價大漲對削弱民眾駕車出行的力度有限，但如果民眾寧願多花錢在加油上，就有影響消費乃至經濟的風險。

在國際油價的部分，布蘭特原油(Brent)已在近日突破每桶120元，一度逼近125元，為10年來新高，而在今年初時，每桶還低於80元；高盛(Goldman Sachs)的最新預測指出，今年7月至9月間，油價將會突破140元。