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管制半自動步槍 「21歲以下禁買」 國會難通過禁售令

編譯盧炯燊／綜合11日電
大規模槍擊案頻傳，國會議員也大聲疾呼，但是卻無法禁止銷售攻擊性武器。(美聯社)
大規模槍擊案頻傳，國會議員也大聲疾呼，但是卻無法禁止銷售攻擊性武器。(美聯社)

美國每次大規模槍擊案後都掀起槍枝管制的討論與爭議，由於槍案都幾乎看到AR-15半自動步槍的影子，自然也成為推動控槍人士要求管制的焦點；然而，民主黨主導的國會實際上從未認真考慮這類提議，即使槍管的倡導者也不再將禁止AR-15作為重中之重。

1994年時任總統柯林頓與部分共和黨人，將禁令列為反犯罪法案的一部分而獲得通過，為期十年，然而自2004年聯邦禁令到期以來，禁止AR-15等半自動武器的法案從來未獲通過。

華爾街日報報導，未有全力推動禁令既有政治意義，也有實際意義；共和黨多年來幾乎反對所有控槍立法，因此要在目前兩黨制均力敵的參院通過這類立法根本不可能；另外，全美有2000萬枝AR-15在私人手中，又如何沒收它們？

最新的民調顯示，僅有一半已登記選民支持禁止攻擊性武器的禁令，是2013年以來最低的支持率。

聯邦司法部在2004年的報告指出，這項禁令對槍枝暴力的影響其實很有限，甚至小得沒法作出可靠的衡量。

1994年的禁令禁止生產19種武器，包括AR-15，但槍枝製造公司生產沒被禁止的類似武器；禁令失效後，AR-15銷量飆升，部分原因是不時有聲音說要禁止，反促使民眾搶購。

柯林頓時代的白宮資深官員、現是左翼智庫Third Way的創始人貝內特(Matt Bennett)指出，這個禁令漏洞百出，在過渡期間，已有數千萬件攻擊性武器落入私人手中，現在要禁也不太可能了。

目前民主黨的重點是將禁止AR-15，轉移到把購買者的最低年齡提高到21歲。

有部分共和黨參議員對提高購買年齡持開放態度，然而參院共和黨首席談判代表、德州的孔寧(John Cornyn)揚言，民主黨不可能在參院取得60票。

槍枝團體及絕大多數共和黨國會議員認為，既然18歲可以參軍及投票，因此也應獲准擁有半自動步槍。

全國槍枝協會(NRA)發言人表示，禁止年輕人購買槍枝，等於說他們能夠遵守法紀及有能力保衛國家，但不相信他們會守法。

共和黨 參院 民主黨

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