消費信心創44年新低又高通膨 美經濟衰退迫在眉睫

美國經濟衰退迫在眉睫的情況，目前變得更加強烈。圖為鹽湖城國際機場。(美聯社)

美國經濟衰退迫在眉睫的情況今天變得更加強烈，因為通貨膨脹急遽升溫，加上密西根大學消費者信心指數 6月初值創下1978年以來新低，使得經濟前景日益黯淡。

CNBC報導，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%的消息似乎還不夠糟，隨後公布的密西根大學消費者信心指數（University of Michigan Index of Consumer Sentiment）顯示，美國6月消費者信心僅50.2，創下1978年以來最低點。

這樣的消費者信心數據，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發、金融海嘯時期、上一次通膨高峰的1981年都還低。

創下40年新高的通膨數據和低迷的消費者信心，對於那些希望美國能避開衰退的人們而言，實在是負面消息。

布里克萊諮詢集團（Bleakley Advisory Group）投資 長布克瓦（Peter Boockvar）說：「如果衰退在今年第3季開始，我不會感到驚訝。你可以說我們目前正處在當中，處於起步階段。只有回顧時我們才能確定，但現在我們不應感到驚訝。」

要花多長時間才會邁入正式衰退是個會引起爭論的問題，只有時間才能解答。但最近的數據表明，這個關鍵時刻可能比許多經濟學家願意承認的更快來到。

儘管消費者支出仍然強韌，但代價是儲蓄率降至2008年9月以來最低點，當時雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings）破產引發全球金融危機。

根據美國聯邦準備理事會（Fed）本周稍早公布的數據，美國第一季家庭財富小幅下滑，為兩年來首次下降。同時，美國家庭債務增加8.3%，為2006年以來最大的年化增幅。

亞特蘭大 聯邦準備銀行估計，美國第二季國內生產毛額（GDP）僅成長0.9%，第一季則是萎縮1.5%，當前狀況進一步惡化更可能觸及衰退的定義，也就是連兩季萎縮。

強勁的勞動市場一直是防止經濟衰退的主要防火牆，儘管美國5月非農新增就業數據優於預期，但卻是2021年4月以來最小升幅。而昨天公布的上周初次申領失業救濟金人數創下今年1月中旬以來最高。

在通膨與消費者信心數據公布前，美國銀行（Bank of America）首席投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）指出：「我們正處於技術性衰退之中，只是還沒意識到這一點。」

哈奈特還提到亞特蘭大聯邦準備銀行的GDP估值，他說：「美國距離『衰退』只有幾個糟糕數據而已。」