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全球最大避險基金：若Fed全力打通膨 美股會再崩25%

編譯林奇賢／綜合外電
避險基金巨擘「橋水」的共同投資長詹森認為，若Fed繼續延續大幅升息的步調，美股恐再崩跌25%。美聯社
避險基金巨擘「橋水」的共同投資長詹森認為，若Fed繼續延續大幅升息的步調，美股恐再崩跌25%。美聯社

全球最大避險基金橋水（Bridgewater）對全球經濟的走向感到悲觀，已押注公司債今年會湧現賣壓，並認為若聯準會（Fed）貫徹對抗通膨的決心，繼續目前大幅升息的步調，美股恐再崩跌25%。

英國金融時報（FT）報導，橋水基金做空歐美的公司債，反映出該公司評估主要金融市場近期顯露的疲軟，並非短暫現象。

橋水共同投資長詹森（Greg Jensen）受訪時說：「我們正處於截然不同的世界，全球經濟逐漸放緩。」他警告，通膨持續的時間，恐怕遠比經濟學家和市場目前預期還久，迫使Fed把利率調高到超出華爾街許多人預期的水準。

詹森指出，若Fed決策官員致力把通膨控制到所設立的目標2%內，「他們可能要以非常強勁的方式緊縮（貨幣政策），經濟將因此受創，其中較脆弱的（企業）可能遭受衝擊」。

較高的利率已使消費者的房貸利率躍增，企業發新債的借貸成本也隨之增加。萬一企業無法取得新的融資，恐怕會陷入財務困難，或是走向破產一途。而詹森說，橋水對公司債建立空頭部位，反映出該公司相信「借貸成本將開始變得昂貴許多」。

知情人士表示，橋水4月利用一籃子歐美的信用衍生商品來做空公司債市場。詹森拒絕透露橋水基金的具體作法、或做空規模有多大。

不過，即便Fed目前展現鷹派的論調，但在詹森看來，Fed決策者也難以容忍股市出現沉重賣壓以及失業率上升，是因為Fed把利率調高到足以將通膨壓低到目標範圍內。他估計，若Fed持續對抗通膨，美股恐怕會從現有的水準再「崩落」25%。

與此同時，橋水基金也做空美國公債與美國股市。當被問到看多何種資產類別時，詹森說，他青睞大宗商品和通膨指數連動債券，這兩類資產會「受益於」停滯性通膨的環境。

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