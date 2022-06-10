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前北約秘書長：烏克蘭戰爭可能導致北京延後侵台

中央社紐約9日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。歐新社
北大西洋公約組織（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。歐新社

北大西洋公約組織（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表示，西方國家針對俄羅斯入侵烏克蘭的團結反應，可能促使中國延後入侵台灣的計畫。

拉斯穆森告訴「新聞週刊」（Newsweek），「這也是中國人對俄羅斯攻擊烏克蘭感到不安的原因之一，因為中國了解到，實際上西方可以團結起來，向烏國運送武器，並對俄國實施嚴厲、命中要害的制裁。」

「中國當局也意識到，一但他們對台動武，可能遭受（與俄國）一樣的待遇。」

拉斯穆森於2009年至2014年擔任北約秘書長，此前他曾任丹麥總理長達8年。他於6月9日至10日主持為期2天的哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit），蔡英文總統也受邀在峰會中發表視訊演說。

自100多天以前，俄國總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動全面軍事行動以來，觀察人士一直猜測，克里姆林宮的冒險之舉是否會鼓勵北京嘗試類似行為。

美國已承諾向基輔（Kyiv）提供數百億美元軍援，但拜登政府也明確表示，美國軍隊不會參與面對俄軍的直接衝突。

多年來，華盛頓一直在中國犯台問題上保持「戰略模糊」原則，直到上個月，美國總統拜登訪問東京時拋出震撼彈，表態願意在中國對台動武時軍事介入。

拜登5月23日在東京被媒體問及，是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣。他回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」，引起廣泛關注。

但白宮隨即澄清美方政策不變，拜登隔天也說華府沒有放棄對台長期奉行的「戰略模糊」。

據報導，拜登之所以做出上述表態，背後思維與烏克蘭有關。這也表明面對中國對台日益增加的壓力時，華府必須展現決心。

拜登說：「可用武力奪取（台灣）…是不當的想法。這勢必會擾亂整個區域，並引致類似烏克蘭的局面。所以這將造成更大的負擔。」

拉斯穆森相信，拜登脫口而出的這番言論現在將成為北京考慮台灣問題時的重要因素。

他說：「拜登（這番話）是發自內心，這是他第2度表示，如果台灣受到中國大陸攻擊，美國將協助捍衛台灣。所以對中國人來說，局勢可謂非常微妙。」

拉斯穆森也強調，「最重要的是，烏克蘭戰爭延後了中國可能攻台的時間。但北京仍未放棄武力犯台。」

拜登 烏克蘭 北京

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