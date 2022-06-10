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美中防長雙邊會 奧斯丁籲中國避免進一步破壞穩定

中央社新加坡10日專電
美國國防部長奧斯丁。美聯社
美國國防部長奧斯丁。美聯社

美國國防部奧斯丁今天與中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會。美國國防部表示，奧斯丁重申台海和平穩定的重要，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。奧斯丁與魏鳳和分別將於明、後天在大會發表演講，兩人先於今天傍晚舉行雙邊會。

在美中競爭加劇，兩岸關係緊張、解放軍機頻頻擾台之際，這場會面格外引發關注，吸引大批媒體在場外守候。這也是美國總統拜登（Joe Biden）上台以來，奧斯丁與魏鳳和首次面對面會議，原定半小時的會議進行了近一小時才結束。

魏鳳和步出會場面對媒體詢問會談是否順利時表示：「順利。」

美國國防部發布會後新聞稿表示，奧斯丁與魏鳳和今天會面，兩人討論了美中防衛關係與區域安全議題。

奧斯丁談及以負責任方式處理競爭及溝通管道維持開放的必要。他也強調中國人民解放軍參與務實對話，改善危機溝通及降低戰略風險的重要性。

另外，奧斯丁也討論了全球及區域安全議題，包括北韓及俄羅斯入侵烏克蘭等。

在台海議題上，他向魏鳳和重申，美國堅守長期奉行的「一中政策」，以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎。

同時，奧斯丁也重申台海和平穩定的重要，反對單方面改變現狀，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。

據中方會後發布，魏鳳和在會中聲稱，兩軍應當避免衝突對抗，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。

中國國防部長魏鳳和。美聯社
中國國防部長魏鳳和。美聯社

奧斯丁 國防部 解放軍

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