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眾院通過紅旗法 聯邦法院可取消擁槍權…難過參院這關

編譯盧炯燊／綜合9日電
國會眾院8日通過「紅旗法案」，聯邦法院可下令取消會傷害自己和他人的擁槍權。圖為亞利桑納州街頭的促銷攻擊性武器AR-15的廣告。(Getty Images)
國會眾院8日通過「紅旗法案」，聯邦法院可下令取消會傷害自己和他人的擁槍權。圖為亞利桑納州街頭的促銷攻擊性武器AR-15的廣告。(Getty Images)

國會眾院繼通過廣泛的槍枝管制法案後，9日又以224票對202票，通過俗稱「紅旗法」(red flag)的「危險信號法案」，允許家人、警察等請求聯邦法院限制可能傷害自己或他人者擁有槍枝，但跟控槍法案一樣，紅旗法案幾無可能在參院過關。

目前全美共有19個州及華盛頓特區設有紅旗法；近期多起大規模槍擊案發生後，民主黨人希望將這條地方法升級為聯邦法律；眾院相關法案還可讓司法部設立補貼計畫，鼓勵各州採用「紅旗法」。

拜登總統強烈支持「紅旗法」，白宮認為法案可使槍枝遠離危險人物之手。

眾院民主黨籍司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)表示，可以確信的是，從對自己和他人構成威脅的人手中取走槍枝，將挽救無數生命。

但眾院共和黨人認為，一旦「紅旗法」升級為聯邦法律，聯邦政府將有權強行剝奪守法者所擁有的槍枝。眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)指出，該法案無視個人正當權利，並踐踏憲法第二修正案所賦予美國人的擁槍權利。

「紅旗法」取得五名共和黨人支持獲通過，緬因州眾議員戈登(Jared Golden)是唯一投反對票的民主黨人。

目前參院兩黨仍就槍管立法討價還價，因此對「紅旗法」根本無暇理會，尚未有任何共識。如同控槍法案一樣，「紅旗法」在參院必須最少獲60票才能不受費力把事拖(filibuster)規矩擋下，以目前兩黨各擁50席的情況下，民主黨人力推的一系槍管法案及「紅旗法」，根本無法取得10名共和黨人支持而闖關。

參院目前把焦點放在逐步改變政策，向各州提供資金及其他激勵措施，加強校園安全，為年輕人提供更多心理健康服務，另鼓勵各州推行自己的紅旗法。

眾院議長波洛西表示，若參院提出槍枝法案有助於挽救生命，眾院隨時準備考慮；但她警告，共和黨在槍枝問題上決不能含糊應對。

眾院 參院 共和黨

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