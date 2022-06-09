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經濟前景堪憂 道指跌638點

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

記者顏伶如／綜合報導
因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)
因應通貨膨脹，明年社安金可望調漲8%，圖為加州波班克的社安局。(路透)

社會安全署(Social Security Administration，SSA)官員指出，仰賴社安金過日子的老年人等民眾，由於通膨因素影響，2022年底的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)計算之後，領取福利可望提高將近8%，再次創下40年來最大幅度。

官員指出，2022年底的社安金生活成本調整，可望成為1981年以來最大增加幅度；統計顯示，領取社安金的民眾平均每月可領到1658元，經過今年底生活成本調整之後，2023年初開始，每月可多領約132.64元，拿到約1790元。

社安金生活成本調整將在今年12月生效，調整後的福利從2023年1月起發放。

今年1月，領取社安金的6900萬民眾獲得5.9%的生活成本調整，是1982年以來的最大調整幅度；不過，後來通貨膨脹一路走高，今年4月間通膨創下8.3%高點，嚴重衝擊退休族的消費能力。

社安署會計長葛羅斯(Stephen Goss)日前在「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)舉辦的社安金網路研討會上曾表示，從今年到目前為止的都市受薪階級消費者物價指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)趨勢來看，我們很可能再一次調整社安金生活成本，「調整幅度不是接近3.8%，而是接近8%」。

都市受薪階級消費者物價指數是社會安全署用來計算每年生活開銷調整的通膨參考基準；葛羅斯發言提到的3.8%，來自上周才公布的社安金計畫的2022年董事會報告(2022 Trustees Report)，報告內容預估2022年底時，可能為社安金福利調增3.8%。不過，這份報告是在美國通膨創下40年來新高之前完成，俄烏戰爭開打之後，從食物到汽油紛紛漲價。

葛羅斯在網路研討會上說道，董事會報告對於經濟狀況的預測是在今年2月中旬完成，也就是在俄烏戰爭之前，當時物價上漲也沒有目前這麼嚴重。

社安金 福利 社會安全署

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