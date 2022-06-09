WTO部長會議將登場 戴琪、鄧振中雙邊會談受關注

美國貿易代表戴琪。（美聯社）

世界貿易組織（WTO ）部長級會議將於12日召開，美國貿易代表戴琪 將率團前往，行政院政務委員鄧振中也將與會。這是台美21世紀貿易倡議宣布後兩人首度碰面，是否利用機會舉行雙邊會談值得關注。

戴琪（Katherine Tai）目前正在法國巴黎出席經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議，並預計於11日與各國貿易部長舉行會議，討論美國主導的印太經濟架構（IPEF）與美國政府在該區域的持續經濟參與。

戴琪之後將轉往瑞士日內瓦，出席即將於12日召開的WTO部長級會議。台灣方面，則由鄧振中於台北時間10日率團前往參加。

這是台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）宣布後，雙方貿易代表首度面對面接觸。

戴琪與鄧振中曾在5月下旬，利用亞太經濟合作會議（APEC ）貿易部長會議舉行雙邊會談，議題觸及APEC、WTO與美台經貿關係。鄧振中會後曾透露，預計數週內再度舉行會談，兩人是否會循APEC前例，利用WTO機會再次雙邊會談，值得關注。

鄧振中日前接受台灣媒體訪問時曾表示，這次WTO部長會議將聚焦漁業補貼、疫苗專利權、WTO改革等3大議題。他將在部長會議中明確表達台灣立場，也會把握機會與WTO各會員國進行雙邊會談。

美台於1日同步宣布啟動21世紀貿易倡議，建立全新經貿談判架構，將就貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟共11項議題展開協商，以達成高標準且具經濟意義的貿易協定，推進與深化雙邊貿易關係。首次會議預計月底在華府舉行。