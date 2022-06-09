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美歐祭出禁令 中印土卻狂買俄國石油

編譯林聰毅／綜合外電
日經新聞報導，儘管美歐祭出禁令，但印度、中國及土耳其卻狂買俄羅斯的石油。路透
日經新聞報導，儘管美歐祭出禁令，但印度、中國及土耳其卻狂買俄羅斯的石油。路透

最新的產業數據顯示，儘管美國與歐盟祭出禁買令，但中國和印度正在持續增加對俄羅斯石油的進口，顯示俄國的石油運輸並未受到重創，油元仍能源源不絕流入國庫。

根據日經亞洲對路孚特數據的分析，從2月24日俄烏戰爭開始到6月2日，共有290艘油輪離開俄羅斯前往亞洲，遠多於去年同期的190艘。其中以印度、中國及土耳其的增幅最大，印度增近七倍、中國及土耳其分別增加70%及54%。

與此同時，歐盟增加其他來源的石油進口，包括西非和中東在內，預示著歐盟27個成員國須在今年稍晚做出轉變。 歐盟上個月同意從今年底左右開始禁止從海上進口俄羅斯石油，以加大對俄國經濟和普亭的財務壓力。歐盟一些大國也同意停止經由油管從俄羅斯進口石油。

上述數字反映了亞洲乘機從烏拉爾地區購買俄羅斯的原油，而這些原油現在的交易價格遠低於其他地方生產的石油，例如北海的布蘭特原油。 然而，自俄入侵烏克蘭以來，世界各地的油價扶搖直上，但烏拉爾原油最近的售價約為每桶95美元，與2月24日俄入侵烏當天的價格相同。

三菱日聯研究諮詢公司資深經濟學家Tomomichi Akuta表示，儘管價格打了折扣，但俄羅斯的原油運輸並未受到嚴重損害，「俄羅斯持續從石油獲得某種水平的收入」。

石油 俄羅斯 歐盟

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