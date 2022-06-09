葉倫：尋求調整對中國關稅 但非抑制通膨的萬靈丹

美國財政部長葉倫（如圖）表示，拜登政府正尋求重新設定針對中國輸美商品的關稅，但她警告說，這並非緩解高通膨的「萬靈丹」。(美聯社)

美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）表示，拜登 政府正研議「重新設定」（reconfigure）針對中國輸美商品的關稅 ，但她警告說，這並非緩解高通膨的「萬靈丹」。

葉倫8日出席美國眾院籌款委員會的聽證會，她說拜登政府正研究如何重新設定前總統川普對部分中國商品徵收的301條款關稅，並以更具戰略性的方式解決中國貿易不當行為。

葉倫表示，未來幾周將公布更多關稅計畫的資訊，強調拜登團隊正熱烈討論調整關稅計畫的哪些內容。

她說：「我認為部分關稅最終都是美國人支付，而不是中國人民支付，這已傷害美國消費者和企業。」葉倫指出，政府正尋求以更具戰略性的方式重新設定這些關稅。

葉倫與美國貿易代表戴琪對調整中國輸美商品關稅的看法分歧。戴琪認為，未來應把這些關稅視為新戰略的一環，以迫使北京減少非市場的貿易和經濟行為。

葉倫則認為，儘管降低部分關稅可能有其必要，且可能有助消費者物價回落，但對通膨的影響力可能有限。美國目前的通膨年增率約為8%，葉論認為這「令人無法接受」。

她說：「我認為關稅政策並非解決通膨問題的萬靈丹，商品只占消費三分之一，且目前不清楚削減關稅將對消費者帶來何種後果和影響。」