莫德納次世代疫苗來了 專家指接種前 先檢測血清抗體

莫德納公司8日公布，已研發出二價莫德納疫苗「mRNA-1273.214」。(路透)

次世代疫苗 來了。美國莫德納 公司8日宣布研發完成可以同時預防Alpha及Omicron 的雙價疫苗，並產生更高的中和抗體。專家表示，莫德納次世代疫苗研發成功，重要的是可以預防Omicron重症及死亡，但更期待次世代蛋白疫苗，讓打mRNA疫苗過敏、不適應族群受惠，建議往後接種追加劑前可先檢測血清抗體，減少施打疫苗後副作用風險。

台灣長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，莫德納雙價疫苗可以同時預防Alpha及Omicron變異株，對於預防新冠病毒的廣效性佳，所謂的廣效性是指於實驗室研發疫苗時，經過選擇混合哪些病毒株，可以讓人體產生最高的中和抗體，目前多以Alpha、Beta、Delta及Omicron進行混合研究。

施信如表示，現有疫苗對預防新冠病毒武漢原始株的效果最好，但隨著Alpha、Delta變異株出現，保護效果遞減，而對Omicron的保護力降到更低，對於預防感染務必要有針對預防Omicron的疫苗，因此雙價疫苗可作為追加劑。

施信如說，莫德納雙價疫苗於預防Omicron，應是針對BA.1亞型變異株提供保護力，因此令人質疑於BA.4、BA.5亞型變異株的保護力為何，因就臨床發現，感染過BA.1亞型變異株後，還是會感染BA.4或BA.5亞型變異株，這還需要進一步了解莫德納相關研究數據，但雙價疫苗一定比現有疫苗預防Omicron的效果更好。

但施信如說，雙價疫苗是否有必要每年施打，或僅針對長者等高危險群施打，這都還需要依各國的情形不同，再進一步討論，但若是針對Omicron感染情形還不嚴重的國家，如中國可能就十分需要。

施信如也期待研發出蛋白次單位疫苗的次世代疫苗與兒童疫苗，讓打mRNA疫苗過敏等不適應的族群及兒童受惠。

施信如說，往後接種追加劑前，可以透過更精準醫學先檢測血清抗體，了解體內抗體的高低，如果抗體高時。可以先暫緩接種疫苗，等到往後抗體低時再接種追加劑，不僅提升保護力，也降低接種疫苗後產生副作用的風險。