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醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

記者胡玉立／綜合報導
副總統賀錦麗(前右))5月17日在白宮出席慶祝亞太裔傳統月活動。(歐新社)
副總統賀錦麗(前右))5月17日在白宮出席慶祝亞太裔傳統月活動。(歐新社)

亞裔子群匯合為一的研究數據，掩蓋了不同亞裔在醫療健康方面的驚人差距，甚至助長醫生偏見；美國國家癌症研究所雜誌4月發表的一篇論文指出，疾病防治中心數據雖顯示「心臟病是美國人死亡主要原因」，但亞裔是第一個以癌症為主要死因的種族群體；結構性種族主義和匯總式的研究數據，讓亞裔美國人長期面臨癌症研究「不平等」。

論文共同作者之一、戴維斯加州大學綜合癌症中心血液學和腫瘤學教授Moon Chen表示，獎學金資助反映出結構性種族主義，亞裔在臨床試驗中明顯被遺漏。

論文表示，亞裔是美國增長最快的種族群體，目前占全美人口7%；但1992年到2018年，美國國立衛生研究院的研究預算只有不到0.2%用於亞裔，亞裔僅占2015年至2019年臨床癌症試驗參與者的2%。

Moon Chen指出，許多「不尋常」的癌症，如傳染源的癌症，對亞裔影響尤為嚴重，其中一些高發病率只能透過數據分類才能得見：例如，韓裔胃癌發病率最高，可能歸因於吃泡菜；越南裔女性子宮頸癌發病率最高，可能與人類乳突病毒(HPV)有關；華裔鼻咽癌發病率最高，可能與食用鹹魚有關；各族群不吸菸者中，以中國女性肺癌發病率最高。「這些影響我們的健康問題沒有得到研究，」Moon Chen說：「誰會對非吸菸者的肺癌患病率感興趣？」

另外，國家癌症研究所(National Cancer Institute)報告顯示，亞裔和太平洋島民作為傘形群體，乳癌發病率和死亡率最低。這樣的結果，讓癌症倖存者品川(Susan Shinagawa)在30年前一連被兩位醫生以「亞裔女性不會罹患乳腺癌」為由，拒絕為她切片檢查；最後她在醫生默許下切片檢查，確診罹癌。

現年65歲的品川，為此在1998年創立亞太裔國家癌症倖存者網路(Asian and Pacific Islander National Cancer Survivors Network)，提倡癌症支持和倖存服務轉介及教育。但她說，最近仍有亞裔乳癌倖存者向她提到類似自己多年前的診斷遭遇。品川感嘆道：「時隔30年，醫生仍在說同樣的話。真令人震驚。我不禁會想，『我做的這些工作都是在浪費時間嗎？』」

品川指出，美國國家癌症研究所應投入更多資金關注亞裔研究，分析收集數據；最重要的是，投資研究為何部分亞裔族群癌症發病率似乎比其他族群低得多，並確定保護因素。在臨床方面，醫生應對亞裔患者進行傳染源癌症篩查，並為導致這些癌症的病毒訂購疫苗。

「這確實是一種針對亞裔的制度性偏見；部分原因是，打從一開始就存在這種揮之不去的種族主義，」品川說：「我們的問題永遠不會成為頭條新聞。」

亞裔 癌症 種族主義

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