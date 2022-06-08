我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂案首場電視聽證 明晚登場 揭5大關鍵

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

國會暴亂案首場電視聽證將登場 一場大戲揭5大關鍵

編譯郭宣含／綜合8日電
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

眾院調查1月6日國會暴亂特別委員會(House Select Committee)9日晚將舉行首場電視聽證，許多電視台將停播黃金時段節目並同步轉播聽證會；美聯社報導，在該委員會發出逾百張傳票、進行逾千次訪談和查閱逾十萬份文件後，全國民眾是否積極關注備受矚目。

眾院特別委員會為了解去年1月6日國會暴動始末，進行大規模調查；有些人視此案為半世紀前水門案(Watergate)以來最戲劇性的國會調查案，不過美國民眾有多在意？

許多共和黨人都擺出一種「這裡沒什麼好看」的姿態，就連之前譴責前總統川普與暴力事件的共和黨人也是如此，甚至拒絕配合調查。

儘管已有數十名暴動人士遭定罪，但該委員會盼找出為國會暴動負責的當權者，一大目標就是了解川普的參與程度，判斷川普行動是否構成犯罪，以及司法部是否要起訴前總統；次要目標則是在川普圈中找出共犯，有些人是國會議員，他們在暴徒衝進國會時害怕找掩蔽之處和倉皇撤離。

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2...
經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

川普預計不會參加任何聽證，但他的一言一行將大幅影響聽證過程。拜登總統雖稱國會暴動調查是「美國靈魂的戰役」，不過他當前的首要之務仍是對抗通膨。

達特茅斯學院(Dartmouth College)民權史教授戴爾蒙特(Matthew Delmont)認為，就算美國民眾面臨生活多重挑戰，仍會收看聽證會，因為他們想了解美國民主如何落入這番險境。

國會山莊報(The Hill)報導，這場聽證會有五大關鍵問題，包括：

有關川普新發現？

民主黨人承諾聽證會將出現爆炸性內容，只不過民主黨調查過程已曝光大量事證，未來也許還會出現更多驚人證據，但大家已抱持高期待。

擴大控訴共和黨？

該調查委員會僅有聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)和金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)兩名共和黨人，等於其他共和黨人恐成箭靶。

聽證會成熱門秀？

首場聽證會極為關鍵，勢必成為政治大戲，民主黨只能增加更多說服力。多家電視台停播原時段熱門節目，改直播聽證會。

政治議題將淹沒？

聽證會肯定會淹沒華府多數政治新聞，但不清楚能維持多久。白宮已連月處理高通膨、油價、嬰兒配方奶短缺和烏克蘭戰爭等議題，這場聽證會有機會讓民主黨暫處優勢。

未必能撼動輿論？

民主黨認為川普罪證明顯，但許多共和黨人仍無視委員會揭露內容，社群媒體加深雙邊歧見。國會暴動事證重要，卻未必能夠撼動輿論。

川普 共和黨 民主黨

上一則

企業加碼19億投資拉丁美洲 美盼緩解無證客問題

下一則

中俄聯手護北韓 控美國挑起朝鮮半島緊張局勢

延伸閱讀

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
2人意見從未一致…拜登挽救美洲峰會 首度會晤巴西總統

2人意見從未一致…拜登挽救美洲峰會 首度會晤巴西總統
德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024
國會暴動案 華郵：川普曾計畫與支持者會合赴國會

國會暴動案 華郵：川普曾計畫與支持者會合赴國會

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

2022-06-08 09:42
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36

超人氣

更多 >
舊金山地檢長博徹思 遭罷免

舊金山地檢長博徹思 遭罷免
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
華郵：博徹思罷免結果反映公眾對民主黨打擊犯罪沒信心

華郵：博徹思罷免結果反映公眾對民主黨打擊犯罪沒信心