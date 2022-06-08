國會暴亂案首場電視聽證將登場 一場大戲揭5大關鍵

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

眾院調查1月6日國會暴亂特別委員會(House Select Committee)9日晚將舉行首場電視聽證，許多電視台將停播黃金時段節目並同步轉播聽證會；美聯社報導，在該委員會發出逾百張傳票、進行逾千次訪談和查閱逾十萬份文件後，全國民眾是否積極關注備受矚目。

眾院特別委員會為了解去年1月6日國會暴動始末，進行大規模調查；有些人視此案為半世紀前水門案(Watergate)以來最戲劇性的國會調查案，不過美國民眾有多在意？

許多共和黨 人都擺出一種「這裡沒什麼好看」的姿態，就連之前譴責前總統川普 與暴力事件的共和黨人也是如此，甚至拒絕配合調查。

儘管已有數十名暴動人士遭定罪，但該委員會盼找出為國會暴動負責的當權者，一大目標就是了解川普的參與程度，判斷川普行動是否構成犯罪，以及司法部是否要起訴前總統；次要目標則是在川普圈中找出共犯，有些人是國會議員，他們在暴徒衝進國會時害怕找掩蔽之處和倉皇撤離。

經過一年的調查蒐證，眾院暴動調查委員會9日展開首場聽證，將傳多人出席作證，還原2021日1月6日當天川普支持者暴力進攻國會，試圖推翻總統大選結果。(美聯社)

川普預計不會參加任何聽證，但他的一言一行將大幅影響聽證過程。拜登總統雖稱國會暴動調查是「美國靈魂的戰役」，不過他當前的首要之務仍是對抗通膨。

達特茅斯學院(Dartmouth College)民權史教授戴爾蒙特(Matthew Delmont)認為，就算美國民眾面臨生活多重挑戰，仍會收看聽證會，因為他們想了解美國民主如何落入這番險境。

國會山莊報(The Hill)報導，這場聽證會有五大關鍵問題，包括：

有關川普新發現？

民主黨 人承諾聽證會將出現爆炸性內容，只不過民主黨調查過程已曝光大量事證，未來也許還會出現更多驚人證據，但大家已抱持高期待。

擴大控訴共和黨？

該調查委員會僅有聯邦眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)和金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)兩名共和黨人，等於其他共和黨人恐成箭靶。

聽證會成熱門秀？

首場聽證會極為關鍵，勢必成為政治大戲，民主黨只能增加更多說服力。多家電視台停播原時段熱門節目，改直播聽證會。

政治議題將淹沒？

聽證會肯定會淹沒華府多數政治新聞，但不清楚能維持多久。白宮已連月處理高通膨、油價、嬰兒配方奶短缺和烏克蘭戰爭等議題，這場聽證會有機會讓民主黨暫處優勢。

未必能撼動輿論？

民主黨認為川普罪證明顯，但許多共和黨人仍無視委員會揭露內容，社群媒體加深雙邊歧見。國會暴動事證重要，卻未必能夠撼動輿論。