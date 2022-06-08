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華郵：博徹思罷免結果反映公眾對民主黨打擊犯罪沒信心

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華郵：博徹思罷免結果反映公眾對民主黨打擊犯罪沒信心

記者顏伶如／綜合報導
舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)遭到罷免。美聯社
舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)遭到罷免。美聯社

全美「進步派檢察官」(progressive prosecutor)指標人物、舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)面臨罷免，根據7日深夜開票統計，將近60%選民贊成罷免，反對票數則約40%。華盛頓郵報專欄8日分析，博徹思罷免結果反映出社會大眾對於民主黨打擊犯罪已經失去信心。

華盛頓郵報政治專欄作家霍曼(James Hohmann)在文中指出，去年舊金山使用毒品芬太尼(fentanyl)過量而致死的人數，超過感染新冠病毒病逝人數，可是博徹思去年當中卻沒有讓任何涉嫌芬太尼交易的毒販定罪，由此可見博徹思為何挨批對於犯罪過度軟弱，也可看出罷免案投票為何出現一面倒的結果。

霍曼指出：「從實際層面看來，博徹思看起來似乎較關心罪犯，而不是受害者，不管是亞裔民眾遭遇仇恨犯罪，或是商家受到快閃搶劫(smash-and-grab)攻擊都一樣。」

文中指出，博徹思罷免下場是民主黨面臨的最新一記警訊，社會大眾對於民主黨主張的犯罪正義已失去信心，選民對於犯罪猖獗嚴重影響身家性命安全感到焦慮，但民主黨卻對民眾的親身感受淡化處理。

舊金山標準報(San Francisco Standard)取得法院紀錄顯示，博徹思領導下的檢察長辦公室，2021年裡對於持有並意圖販賣安非他命、海洛因及古柯鹼的嫌犯，只有三起定罪案例。相較之下，博徹思前任的舊金山檢察長在2018年裡對於毒品交易則有90件定罪案例。

統計顯示，博徹思2020年1月上台之後，舊金山竊盜案件增加大約45%。華盛頓郵報專欄指出，就算在太平洋高地(Pacific Heights)等犯罪率通常較低的富人區，車輛停放路邊也可能車窗被砸，從2019年以來，連鎖藥局華格林(Walgreens)在舊金山總共關閉了11家分店。

三年前競選檢察長時，博徹思喊出「去監禁化」(decarceration)政見，更以疫情做為推出極端路線計畫的掩護。他曾說，上任之後讓監獄人口縮減大約40%，也取消現金保釋(cash bail)規定。

推動罷免倡議行動中，最受矚目的人物之一便是前任舊金山檢察官詹金斯(Brooke Jenkins)。原本負責殺人案件的詹金斯，為抗議博徹思接受一名謀殺親生母親並縱火焚燒屍體的殺人犯以精神失常為由認罪，2021年10月辭職。包括詹金斯在內，博徹思上台後旗下共有62名檢察官辭職或遭到開除。

華盛頓郵報報導指出，民主黨籍舊金山當地官員對博徹思向來沒有好感，民主黨當權派與曾任加州聯邦參議員的副總統賀錦麗，支持對象是另一名走務實路線的檢察長人選。

舊金山 民主黨 罷免

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