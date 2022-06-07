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世說新聞／竊賊四闖華人公司 看員工如何機智嚇退

財政部禁止美國人購買俄債、股票 擴大金融制裁

編譯洪啟原／綜合外電
美國財政部已通知基金管理公司，禁止本國投資人在二級市場購買任何俄羅斯政府和民間企業發行的債券或股票，顯示美國正擴大對俄國的金融制裁力道。(路透)
美國財政部已通知基金管理公司，禁止本國投資人在二級市場購買任何俄羅斯政府和民間企業發行的債券或股票，顯示美國正擴大對俄國的金融制裁力道。(路透)

美國財政部已通知基金管理公司，禁止本國投資人在二級市場購買任何俄羅斯政府和民間企業發行的債券或股票，顯示美國正擴大對俄國的金融制裁力道。

財政部外國資產管控辦公室（OFAC）6日晚間在官網發布最新指引，禁止美國民眾購買俄國聯邦實體新發行和在外流通的所有債券及股票，但仍可以向非美國居民出售或安排出售這些資產，也可以繼續持有。這項規定適用於俄國企業債、主權債券及股票。消息發布後，7日交易活動幾乎停止，因投資人正努力解讀新規定。

財政部發言人7日表示：「財政部明確表示，禁止美國人對俄羅斯的勝利進行新投資，包括在二級市場的購買行為，這項禁令與美國全體的目標一致，即拒絕提供財政資源給俄羅斯，以制裁俄國持續攻打烏克蘭的行為。」

華府之前已經禁止美國人購買任何新發行的俄羅斯債券。最新的指引指出，這項禁令也適用於任何在二級市場流通的債券。

摩根史坦利分析師預估，俄國政府和企業年初在國際市場的債務總規模略高於4,720億美元，僅次於墨西哥、印尼及土耳其。

交易俄羅斯公司債和主權債的銀行已在美國飽受抨擊。美國參議員華倫（Elizabeth Warren）批評這些公司破壞制裁，並痛批摩根大通和高盛不僅購買俄債，還向客戶提供建議。

美國會議員已致函摩根大通和高盛，要求交出交易俄債的客戶名單。這項新規將進一步打擊持有俄債的基金，因為可能使潛在買家數量減少，連帶使債券剩餘價值縮水。

債券 俄羅斯 俄國

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