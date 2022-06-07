我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想看股市反彈上漲？3個觸發因素 僅1個機會較大

世說新聞／竊賊四闖華人公司 看員工如何機智嚇退

不給酸甜醬引殺機？ 警：紐約外賣郎案兇嫌「囤積醬包」

記者牟蘭／紐約報導
圖為赫希1日落網後，被警方移送法院。(記者牟蘭/攝影)
圖為赫希1日落網後，被警方移送法院。(記者牟蘭/攝影)

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，一年前因長城餐館未提供額外的酸甜醬包，與餐廳員工結怨，疑因此釀成悲劇；紐約市警7日透露，警方在嫌犯的公寓搜查武器時，發現冰箱內放滿包括酸甜醬在內的大量中餐館贈送的調料包。

搜查的警員表示，被告冰箱內不僅有酸甜醬，還有番茄醬以及其他醬料，「不只是酸甜獎，是各種調味品，還有番茄醬、醬油等，這太奇怪了；他就是一個囤積者(hoarder)」；這名警員說，一些有這類心理疾病的人士，喜歡囤積某種物品，「我猜這類人一定很在乎你有沒有給他足夠的酸甜醬」。

警員在此次搜捕中，還在距離他公寓不到一哩的其妻家中搜出八把槍；警方稱，赫希雖與妻子分居，但兩人關係良好，調查人員稱他的妻子涉嫌替他藏匿這些槍枝，目前尚不清楚，他是否使用這些槍枝作案。

警方指，51歲的赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳。

在此案前，赫希還有十次未被公開的逮捕紀錄，均被撤銷；他目前被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十罪起訴，但未加訴仇恨犯罪，法官不允保釋，若罪成將面臨最高達44年的監禁。

中餐館 紐約市 華裔

上一則

13州油價再飆新高 每加侖破5元 比去年貴將近2元

下一則

財政部禁止美國人購買俄債、股票 擴大金融制裁

延伸閱讀

佛州2歲男童意外槍殺父親 母親面臨刑事罪名

佛州2歲男童意外槍殺父親 母親面臨刑事罪名
槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌

槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌
田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃
涉殺外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：抓錯人

涉殺外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：抓錯人

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36
聯合國估計自俄軍侵烏以來，已有烏克蘭680萬人民逃離家園。圖為一名女童今年3月搭車離開首都基輔郊區。(美聯社)

俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

2022-06-04 02:30

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準