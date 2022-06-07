13州油價再飆新高 每加侖破5元 比去年貴將近2元

7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為洛杉磯市的一個加油站。(歐新社)

根據美國汽車協會(AAA)的數據，過去一周油價 飆漲，七天之間便上漲29分，7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元；13州每加侖已突破5元，專家預測其他州可能很快就會跟上腳步。

數月以來油價持續上漲重重打擊消費者，分析師指出短期內可能仍無法緩解。

油價追蹤網站GasBuddy分析師表示：「目前預計到了6月10日全國平均價格將達每加侖5元，比預期提前一周。」

目前美國平均油價比一年前多出1.87元，去年同期油價為每加侖3.05元。

顧問公司「利波石油 夥伴」(Lipow Oil Associates)總裁利波(Andy Lipow)表示，颶風季節可能擾亂石油開採，進一步推動油價上漲，「國內15%石油生產和超過45%煉油廠位於墨西哥灣，風暴在該區域登入將造成嚴重的供應鏈中斷危機」。

根據高盛 (Goldman Sachs)分析，居高不下的油價今年夏季需要再進一步提高，以刺激新的生產，並抑制消費。

高盛預測布蘭特原油(Brent)7月到9月期間，平均油價將達每桶140元；布蘭特原油目前油價每桶約120元。

高盛表示夏季的零售汽油價格將需要提升至每桶160元的水平，以此遏止需求，高盛分析師給客戶的報告中說明：「今年夏季油價仍相當有可能大幅上漲。」「我們認為石油價格需要進一步提振，才能使難以維持的全球石油低庫存水平，以及石油輸出國組織(OPEC)和煉油的閒置產能正常化。」

高盛表示只有讓油價變昂貴，讓每日的石油需求減少50萬桶，才能重新平衡市場供需。

能源資訊署(EIA)7日也提高其預測結果，指出到9月為止，預計油價每加侖不會跌回低於4元。

「雖然我們預期當前能源價格上漲的壓力減輕，但今年和明年，高漲的能源價格在美國可能還是相當普遍。」EIA署長德卡羅利斯(Joe DeCarolis)並指出：「由於經濟復甦與俄國全面入侵烏克蘭的影響，我們將持續看到能源價格處於歷史高位。」