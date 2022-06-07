我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想看股市反彈上漲？3個觸發因素 僅1個機會較大

世說新聞／竊賊四闖華人公司 看員工如何機智嚇退

13州油價再飆新高 每加侖破5元 比去年貴將近2元

編譯徐薏茹／綜合7日電
7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為洛杉磯市的一個加油站。(歐新社)
7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為洛杉磯市的一個加油站。(歐新社)

根據美國汽車協會(AAA)的數據，過去一周油價飆漲，七天之間便上漲29分，7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元；13州每加侖已突破5元，專家預測其他州可能很快就會跟上腳步。

數月以來油價持續上漲重重打擊消費者，分析師指出短期內可能仍無法緩解。

油價追蹤網站GasBuddy分析師表示：「目前預計到了6月10日全國平均價格將達每加侖5元，比預期提前一周。」

目前美國平均油價比一年前多出1.87元，去年同期油價為每加侖3.05元。

顧問公司「利波石油夥伴」(Lipow Oil Associates)總裁利波(Andy Lipow)表示，颶風季節可能擾亂石油開採，進一步推動油價上漲，「國內15%石油生產和超過45%煉油廠位於墨西哥灣，風暴在該區域登入將造成嚴重的供應鏈中斷危機」。

根據高盛(Goldman Sachs)分析，居高不下的油價今年夏季需要再進一步提高，以刺激新的生產，並抑制消費。

高盛預測布蘭特原油(Brent)7月到9月期間，平均油價將達每桶140元；布蘭特原油目前油價每桶約120元。

高盛表示夏季的零售汽油價格將需要提升至每桶160元的水平，以此遏止需求，高盛分析師給客戶的報告中說明：「今年夏季油價仍相當有可能大幅上漲。」「我們認為石油價格需要進一步提振，才能使難以維持的全球石油低庫存水平，以及石油輸出國組織(OPEC)和煉油的閒置產能正常化。」

高盛表示只有讓油價變昂貴，讓每日的石油需求減少50萬桶，才能重新平衡市場供需。

能源資訊署(EIA)7日也提高其預測結果，指出到9月為止，預計油價每加侖不會跌回低於4元。

「雖然我們預期當前能源價格上漲的壓力減輕，但今年和明年，高漲的能源價格在美國可能還是相當普遍。」EIA署長德卡羅利斯(Joe DeCarolis)並指出：「由於經濟復甦與俄國全面入侵烏克蘭的影響，我們將持續看到能源價格處於歷史高位。」

7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為...
7日全國平均油價再創新高，每加侖達4.92元，加州等13州每加侖已突破5元。圖為洛杉磯市的一個加油站。(歐新社)

油價 石油 高盛

上一則

葉倫：通膨非拜登紓困計畫造成 國會可出力協助抗通膨

下一則

不給酸甜醬引殺機？ 警：紐約外賣郎案兇嫌「囤積醬包」

延伸閱讀

高盛：夏季油價衝140美元

高盛：夏季油價衝140美元
沙國漲亞洲原油價 比預期高

沙國漲亞洲原油價 比預期高
東京期油價飆14年高 日政府將開會討論高能源價格問題

東京期油價飆14年高 日政府將開會討論高能源價格問題
紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

2022-06-06 11:27
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
CBS當家主播歐唐納最近續約，據說薪資被砍大半。(取自CBS晚間新聞)

CBS當家主播遭砍價 800萬年薪剩380萬？ CBS回應了

2022-06-05 12:50
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

2022-06-05 15:36
聯合國估計自俄軍侵烏以來，已有烏克蘭680萬人民逃離家園。圖為一名女童今年3月搭車離開首都基輔郊區。(美聯社)

俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

2022-06-04 02:30

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準