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葉倫：通膨非拜登紓困計畫造成 國會可出力協助抗通膨

葉倫：通膨非拜登紓困計畫造成 國會可出力協助抗通膨

編譯季晶晶／綜合外電
美國財長葉倫7日出席參院財委會聽證會。(美聯社)
美國財長葉倫7日出席參院財委會聽證會。(美聯社)

美國財長葉倫周二在參議院財委會聽證會面臨尖說提問，再次承認用「暫時」一詞形容通膨是錯的，通膨可能居高不下，但責任不在拜登政府的紓困計畫，她敦促國會通過協助緩解價格飆升的新措施。

葉倫反駁共和黨的說法，她不認為通膨是由美國總統拜登去年制定的1.9兆美元新冠支出法案「美國救援計畫」（ARP）造成的。

她說：「我們看到全球幾乎所有已開發國家都出現高通膨。它們有截然不同的財政政策。因此，不會是美國通膨多半來自ARP影響。」

葉倫認為通膨大多是供需不匹配造成的，包括疫情期間，相對於對服務的需求，對商品的需求過度和供應鏈嚴重受擾。俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源和食品價格高漲，也推高了通膨。

她承認，她和聯準會主席鮑爾在描述他們認為會迅速消退的通膨時，「可能可以用一個比『暫時』更好的詞」。她前幾天剛「認錯」，說過去這一年面對通膨上升的威脅時犯了錯誤。

她解釋：「當我說通膨是暫時的，我沒預料到，我們最終要對付多種新冠變種病毒，這擾亂了我們的經濟和全球供應鏈，我沒預見到俄烏戰爭對食品和能源價格的影響。」

她捍衛拜登政府採取的行動，但承認通膨現在處於「無可接受的」水準，以及「需採適當的預算立場來補充聯準會的貨幣政策行動」。

她指出，「國會可以做很多事來減輕家庭面臨的一些最重要和最繁瑣的成本」，也就是通過拜登提出的社會和氣候立法，其中包括的改革處方藥定價和為清潔能源技術提供稅收抵免等，能幫助美國人降低成本。

她說：「這樣做將擴大經濟的供應面。」她聲稱，對教育和培訓、托兒和老年人照護的投資，將擴大勞動力，協助降低通膨，導致「強勁、可持續、穩定的成長」。

拜登 葉倫 供應鏈

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