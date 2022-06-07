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國土安全部警告：極端派暴力團體煽動模仿德州小學槍擊

中國「高考」疑似洩題 教育部：已收到舉報正在處理

國土安全部警告：極端派暴力團體煽動模仿德州小學槍擊

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部情報及分析辦公室7日上午指出，本土極端派暴力團體出沒的網路論壇，近來出現鼓吹模仿德州小學槍擊案的言論。圖為德州休士頓小朋友哀悼上月在槍擊案中喪生的學童。Getty Images
國土安全部情報及分析辦公室7日上午指出，本土極端派暴力團體出沒的網路論壇，近來出現鼓吹模仿德州小學槍擊案的言論。圖為德州休士頓小朋友哀悼上月在槍擊案中喪生的學童。Getty Images

國土安全部情報及分析辦公室(Office of Intelligence and Analysis)7日上午發布恐怖攻擊威脅公告指出，本土極端派暴力團體出沒的網路論壇，近來出現鼓吹模仿德州小學槍擊案的言論，某些團體利用這起校園槍擊事件散布不實訊息、挑動仇恨，例如聲稱這起槍擊案是政府自導自演的事件，以便達到加強槍枝管控的目的。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，國土安全部針對近來一連串槍擊案進行分析，探究槍手作案動機是否有共同點，研究人員發現最近幾年轟動全美的幾件大規模槍擊案，槍手之間其實有著令人感到憂心的相同特質。分析顯示，2018年以來，美國發生死傷最慘重的九件槍擊屠殺案裡，有六件是年齡21歲以下的槍手所為。

一名國土安全部資深官員本周在媒體簡報中說，大規模槍擊案的槍手趨於年輕化，讓調查人員研判接觸網路訊息可能是導致年輕人不滿情緒升高的原因，許多與當今時事有關的訊息則經常充斥不實內容。官員指出，對於年輕人來說，想在真假難辨的網路訊息中得到可靠消息非常不容易，很難判斷自己吸收的資訊是否來自值得信賴的來源。

國土安全部情報及分析辦公室發布的恐怖攻擊威脅公告指出，流傳於網路論壇的陰謀論說詞當中，經常用來製造仇恨情緒的論點便是「大排擠理論」(great replacement)，聲稱白人將被少數族裔民眾「取代」，以及聲稱白人種族面臨生存威脅的「白人種族滅絕」(white genocide)。

國土安全部同時警告，外國勢力可能利用2022年美國期中選舉，在美國社會散布紛爭且企圖影響民眾，操作手段類似之前幾次美國選舉的前例。

槍擊 國土安全部 期中選舉

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