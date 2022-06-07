美韓副外長會談 重申維護台海和平穩定

國務院副國務卿薛曼(左)與南韓副外長趙賢東於首爾會談。(美聯社)

國務院副國務卿薛曼 今天與南韓 副外長趙賢東於首爾會談，兩人除共同譴責北韓 近期飛彈試射頻頻、日益挑釁行徑外，也談及維繫台灣海峽和平與穩定的重要性。

薛曼（Wendy Sherman）5日至14日訪問亞洲，首站抵達南韓，今天相繼與南韓外交部長朴振、首席副外長趙賢東舉行雙邊會談。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）會後發出薛曼與趙賢東的會議摘要。兩人談到拜登總統（Joe Biden）與南韓總統尹錫悅5月21日峰會，並討論美韓如何在峰會基礎上深化關係。

薛曼明天預計與趙賢東、日本外務省事務次官森健良舉行3邊會談，討論美日韓如何合作因應21世紀重大挑戰。她與趙賢東在今天的雙邊會談中，也談論強化美日韓3邊關係的重要性，以捍衛以規則為基礎的國際秩序，實現朝鮮半島去核化。

北韓近期試射不斷，5日罕見一口氣試射8枚彈道飛彈，韓美6日在南韓東岸發射8枚地對地飛彈回應。

普萊斯表示，薛曼與趙賢東今天在會談中共同譴責北韓近期非法飛彈試射，且關切平壤日益挑釁的行徑。

對於其他區域情勢，普萊斯指出，薛曼與趙賢東談及維繫台海和平與穩定的重要性，並討論國際為俄羅斯入侵烏克蘭向俄國總統普亭（Vladimir Putin）究責的努力。兩人也談論美韓應如何合作因應氣候變遷、促進供應鏈韌性、提升性別平等。

結束訪韓行程後，薛曼將轉往菲律賓，與菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）及他未來內閣成員會晤，討論深化美菲聯盟的新作法，之後將飛往寮國、越南訪問。