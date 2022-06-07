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調查：全球經濟最大威脅不是通膨與疫情 而是這項因素

編譯林聰毅／綜合外電
根據麥肯錫對企業主管的最新調查，俄烏戰爭所引發的地緣政治不穩定，已取代通膨與新冠疫情，成為當前全球經濟成長的最大威脅。(美聯社 )
根據麥肯錫對企業主管的最新調查，俄烏戰爭所引發的地緣政治不穩定，已取代通膨與新冠疫情，成為當前全球經濟成長的最大威脅。(美聯社 )

CNBC TV 18.com 7日報導，根據麥肯錫（McKinsey）的一項調查報告，俄羅斯入侵烏克蘭所引發的地緣政治不穩定，已取代通貨膨脹及新冠危機，成為當前全球經濟成長的最大威脅。

報導指出，這場戰爭對能源來源和物價波動的衝擊，已對全球經濟產生巨大影響。地緣政治不穩定也是限制企業活動的因素之一，因為它阻止了企業冒險和擴張。

麥肯錫2022年3月對全球企業主管的信心調查報告，列出當前全球經濟成長面臨的十大風險。

一、地緣政治不穩定。逾半數受訪調的企業主管認為，地緣政治不穩定是全球經濟發展的最大潛在風險。地緣政治動盪影響企業承擔風險的信心，增加不確定性。

二、通貨膨脹。持續走高的通膨影響生活成本、經商成本、借貸成本，以及所有其他經濟層面。超過35%受訪者將通膨視為全球經濟成長的一項最大潛在風險。

三、波動的能源價格。自俄烏衝突爆發以來，原油價格不斷被推高。地緣政治緊張增添中東地區的不穩定，並且加劇石油市場的緊張情緒。

四、供應鏈中斷。烏克蘭戰爭迫使大多數組織建立更具韌性的供應鏈。歐洲對俄羅斯天然氣和原油的過度依賴，以及對俄羅斯和烏克蘭的主要農產品的依賴，已成為全球經濟的一個關鍵弱點。

五、利率上升。為了對抗通膨，全球的央行幾乎都在提高利率。隨著貸款和抵押貸款等金融商品利率上揚，借款人和企業將受衝擊。

六、勞動力短缺。全球勞動力短缺正在衝擊醫療保健、交通、旅宿、社會救助及餐飲服務等產業。新冠疫情造成勞動力短缺，而地緣政治緊張使這個問題更加惡化。

七、經濟波動性升高。這場戰爭加劇了經濟的波動性。由美歐發起的全球制裁已影響全球各行各業。 此外，起伏不定的能源價格也增添了市場的波動性。

八、新冠疫情。新冠疫情持續衝擊全球經濟，這項威脅仍舊揮之不去，尤其是在大中華地區的部分地區。中國大陸是許多產業的主要供應地，當局防疫封控導致的供應中斷，已迫使科技等許多產業減產。

九、國內政治衝突。隨著許多國家的社會緊張持續升高，國內政治衝突繼續出現在這份風險名單上，有超過10%受訪者認為，這是經濟發展的一項威脅。

十、貿易政策改變。過去三年來美歐等主要經濟體的貿易政策多次改變。隨著全球關係動態改變，約有10%企業領袖認為，不斷變化的貿易政策是經濟成長的一項威脅。

疫情 烏克蘭 俄羅斯

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