美電子偵察機抵近中國沿海偵察 最近僅29浬

美國RC-135U電子偵察機。（歐新社）

在加拿大與澳洲 軍機聲稱遭到解放軍 空軍戰機干擾後，美空軍一架RC-135U電子偵察機6日經過巴士海峽，沿著廣東和海南島近海進行抵近偵察。

北京 大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台貼出兩張該架RC-135U偵察機的航跡圖。從航跡圖顯示，這架RC-135U偵察機從沖繩起飛，往南飛到巴士海峽後以西北方向飛到廣東省及廣西外海，隨後沿著海岸線直飛至海南島，持續向西南方向飛行。

南海戰略態勢感知計畫還稱，此前在6月3日，美空軍RC-135U還曾在黃海、東海大範圍偵察，離中國領海基線最近時甚至不到29海里（約54公里），主要目標是中國縱深的雷達等電子系統。

「南海戰略態勢感知計畫」還稱，RC-135U在美國偵察機中是最具侵略性的，此行動的主要目標很可能是要偵測中國的雷達及海上活動。

騰訊新聞稱，僅今年5月，美軍就累計出動41架次大型偵察機前往南海對中國進行抵近偵察。近段時間，以美國為首的西方國家以所謂的「南海航行與飛越自由」為藉口，頻繁派出偵察機、軍艦在南海地區活動。

除美國外，澳洲近期也派一架P-8A反潛巡邏機南海偵察，並稱遭到中國空軍挑釁和騷擾。

美澳等國派軍機頻繁來南海偵察一個重要原因是海南島的榆林是解放軍海軍基地，基地部署能發射彈道飛彈的戰略潛艦。

報導稱，「南海本無事，庸國自擾之」。正是由於美西方興風作浪，才攪動得該地區不得安寧。在別人家門口舞槍弄棒，影響和破壞當地的和平與穩定，中國不會忍也不能忍。解放軍勢必採取警告、驅離等措施，維護國家主權和領土完整。