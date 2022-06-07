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俄外交部召見美媒記者 華府控企圖恐嚇

中央社／華盛頓6日綜合報導
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日指控俄羅斯試圖「恐嚇」駐莫斯科的美國記者，因為俄國外交部召見他們，並揚言會因美方對俄制裁而採取報復行動。圖為3月記者會資料照片。（路透）
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日指控俄羅斯試圖「恐嚇」駐莫斯科的美國記者，因為俄國外交部召見他們，並揚言會因美方對俄制裁而採取報復行動。圖為3月記者會資料照片。（路透）

美國今天指控俄羅斯試圖「恐嚇」駐莫斯科的美國記者，因為俄國外交部召見他們，並揚言會因美方對俄制裁而採取報復行動。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府告訴記者：「俄羅斯外交部召見你們的同事，並向他們『解釋他們的政府在媒體方面採敵對路線會帶來的後果』。」

他還說：「說白一點，克里姆林宮（Kremlin）正全面打擊媒體自由，以及獲得資訊和真相的管道。」他也抨擊所謂俄方「明顯是在恐嚇獨立記者的做法」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）5月底曾揚言，若YouTube繼續封鎖俄國外交部每週的簡報，他們將會驅逐西方媒體。

她本月3日再次指控華府在美國境內「針對俄羅斯媒體施壓」。

她說：「他們想盡一切辦法讓俄羅斯媒體無法正常運作。」她還說：「若他們不讓俄媒在美國境內的工作正常運作，俄方將採取強而有力的作為。」

她表示，美國媒體的代表是「獲邀」在今天到俄羅斯外交部。

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際制裁，包括在一個月前將三個俄國電視頻道Pervy Kanal、Rossiia-1和NTV列入黑名單。普萊斯表示，俄方的行徑是在回應此事。

他指控俄羅斯將美國獨立記者和受制裁的俄國媒體相提並論是錯誤的類比，他形容那些受制裁的俄媒是「俄國政府宣傳機器」。

他說：「美國持續發放簽證給合格的俄羅斯記者，且我們並未撤銷任何俄國駐美記者的外籍記者中心記者證。」

俄羅斯 俄國 華府

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