北約展開波羅的海年度演習 集結45艦艇、16國共7000人

北約5日在波羅的展開由美國領導的海軍演習，該演習囊括45艘艦艇、75架飛機和來自16個國家、共計7000多名的水手、飛行員和海軍陸戰隊員投入，其中更包括日前提出要加入組織的芬蘭和瑞典。（Getty Images）

北約 （NATO）5日在波羅的展開由美國領導的海軍演習，該演習囊括45艘艦艇、75架飛機和來自16個國家、共計7000多名的水手、飛行員和海軍陸戰隊員投入，其中更包括日前提出要加入組織的芬蘭和瑞典 。

衛報報導，一年一度的聯合演習「BALTOPS」最早於1972年開始，據美聯社報導，北約表示「在瑞典和芬蘭的參與下，北約正在一個不可預測的世界中抓住機會，與2個有抱負的北歐國家一起增強其聯合部隊的韌性和實力」。儘管莫斯科當局一再警告不要加入西方軍事聯盟，但芬蘭和瑞典在5月決定申請加入北約。

BALTOPS22將於當地時間5日至17日舉行，參與國家包括比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、波蘭、瑞典、土耳其、英國和美國。上述國家將運用多種能力展示海上力量的靈活性。根據官方聲明，演習場景包括兩棲作戰、砲擊、反潛、防空、掃雷行動、爆炸物處理、水下無人載具和醫療等。

美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）指出「對我們、美國和其他北約國家來說，這次演習中芬蘭和瑞典表達聲援很重要」，並強調從莫斯科當局的角度來看，芬蘭和瑞典加入北約將使俄羅斯處於困難的軍事地位，因為波羅的海海岸線幾乎完全被北約成員包圍。