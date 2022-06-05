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田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

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田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

中央社華盛頓5日綜合外電報導
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）
田納西州東南部城市查塔努加警察局局長墨菲（左）召開記者會。（美聯社）

警方今天表示，田納西州一個城市稍早發生槍擊事件，還有旁觀者遭到試圖逃離現場的車輛撞擊，至少造成3人喪生、10多人受傷。

法新社報導，田納西州東南部城市查塔努加（Chattanooga）警察局局長墨菲（Celeste Murphy）告訴媒體記者：「目前，我們可以確認這起槍擊案有14名受害者，另有3人遭到試圖逃離現場的車輛撞擊。」

「現已確認有3人喪生，其中2人死於槍傷，另1人則因遭車輛撞擊身亡。」

影片來源：YouTube LiveNOW from FOX

她說，傷者包括至少1名青少年；數名受害者性命垂危。

墨菲指出，這起發生在市中心瑪麗酒吧與燒烤店（Mary's Bar and Grill）附近的槍擊案中，「肯定不止一名槍手」，且所有凶嫌皆仍在逃。

擁有18萬人口的查塔努加1週前也曾發生另起槍擊事件，並有6人受傷。

這起大規模槍擊事件發生僅僅2個小時前，多名槍手在賓州費城（Philadelphia）的熱鬧街道上對群眾開槍，導致3人喪生、11人受傷，目前尚無人被捕。

➤➤➤費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

美國近幾周內接連發生紐約州水牛城超市濫射案與德州烏瓦德鎮（Uvalde）小學槍擊案等大規模槍擊案，共造成數十人死亡。

田納西州東南部城市查塔努加發生大規模槍案，警方封鎖現場。（美聯社）
田納西州東南部城市查塔努加發生大規模槍案，警方封鎖現場。（美聯社）

槍擊 田納西州 警察

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