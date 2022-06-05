葉倫談兆元救援計畫：未要求白宮縮減規模

財政部長葉倫。(美聯社)

財政部長葉倫 4日罕見地駁斥媒體報導表示，她從未推動刪減總統拜登 1.9兆美元的美國救援計畫（American Rescue Plan）規模。此前彭博資訊引述華府 資深記者撰寫的葉倫傳記新書指出，葉倫曾因憂心通膨，敦促拜登政府縮減計畫規模。

葉倫4日發布聲明說：「我從未敦促採用規模較小的美國救援計畫，而且我認為這項計畫在推動2021年全年和之後的強勁經濟成長中，扮演核心角色。」

白宮也發布聲明表示，美國救援計畫幫助推動美國經濟強勁復甦，而糧食和能源價格上漲並非這項刺激方案造成。

葉倫本周將出席兩場國會聽證會，預料將遭遇有關通膨的苛刻問題，國會議員也可能詢問關於她之前坦承誤判通膨情勢的問題。彭博3日引述華府資深記者伍爾曼（Owen Ullmann）撰寫的葉倫傳記指出，在拜登政府去年初研擬第三套刺激方案時，葉倫曾因擔憂通膨，推動縮減美國救援計畫規模三分之一，到接近1.3兆美元，但未能如願。

這則新聞可能給予拜登政府的批評者更多攻擊彈藥。儘管美國就業市場已大致復甦，但居高不下的通膨讓拜登政府與民主黨遭受政治傷害，拜登的支持率降到約40%。拜登上周投書華爾街日報指出，他了解美國人對高通膨感到「焦慮」，同時公開支持聯準會（Fed）鮑爾，放手採取抑制物價的必要行動。

葉倫也在聲明中說，通膨問題是拜登政府的「經濟優先要務」，正尋求減少供應鏈問題，並敦促國會通過降低處方藥價格的法案。