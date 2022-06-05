我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

封面故事／在美墮胎…華女分享經歷引共鳴

葉倫談兆元救援計畫：未要求白宮縮減規模

國際中心／綜合外電
財政部長葉倫。(美聯社)
財政部長葉倫。(美聯社)

財政部長葉倫4日罕見地駁斥媒體報導表示，她從未推動刪減總統拜登1.9兆美元的美國救援計畫（American Rescue Plan）規模。此前彭博資訊引述華府資深記者撰寫的葉倫傳記新書指出，葉倫曾因憂心通膨，敦促拜登政府縮減計畫規模。

葉倫4日發布聲明說：「我從未敦促採用規模較小的美國救援計畫，而且我認為這項計畫在推動2021年全年和之後的強勁經濟成長中，扮演核心角色。」

白宮也發布聲明表示，美國救援計畫幫助推動美國經濟強勁復甦，而糧食和能源價格上漲並非這項刺激方案造成。

葉倫本周將出席兩場國會聽證會，預料將遭遇有關通膨的苛刻問題，國會議員也可能詢問關於她之前坦承誤判通膨情勢的問題。彭博3日引述華府資深記者伍爾曼（Owen Ullmann）撰寫的葉倫傳記指出，在拜登政府去年初研擬第三套刺激方案時，葉倫曾因擔憂通膨，推動縮減美國救援計畫規模三分之一，到接近1.3兆美元，但未能如願。

這則新聞可能給予拜登政府的批評者更多攻擊彈藥。儘管美國就業市場已大致復甦，但居高不下的通膨讓拜登政府與民主黨遭受政治傷害，拜登的支持率降到約40%。拜登上周投書華爾街日報指出，他了解美國人對高通膨感到「焦慮」，同時公開支持聯準會（Fed）鮑爾，放手採取抑制物價的必要行動。

葉倫也在聲明中說，通膨問題是拜登政府的「經濟優先要務」，正尋求減少供應鏈問題，並敦促國會通過降低處方藥價格的法案。

拜登 葉倫 華府

上一則

對抗通貨膨脹 美考慮取消部分對中國加徵關稅

下一則

田納西州也爆大規模槍擊 至少3死14傷 兇嫌在逃

延伸閱讀

對抗通貨膨脹 美考慮取消部分對中國加徵關稅

對抗通貨膨脹 美考慮取消部分對中國加徵關稅
小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離

小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離
美國真的會武力保衛台灣嗎？

美國真的會武力保衛台灣嗎？
拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月

拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為拜登總統30日在阿靈頓公墓進行國殤日演說。(美聯社)

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

2022-05-31 09:48
拜登總統（右）31日將與聯準會主席鮑爾會面，討論美國和全球經濟狀況。這是拜登2021年11月宣布提名鮑爾連任主席的檔案照。 路透

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

2022-05-30 12:39

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
中國神舟14號發射成功 載3航天員將建太空站

中國神舟14號發射成功 載3航天員將建太空站