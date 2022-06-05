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拜登以色列、沙烏地出訪計畫 傳延後至7月

中央社／華盛頓4日綜合報導
美國總統拜登計畫訪問以色列與沙烏地阿拉伯。(Getty Images)
美國總統拜登計畫訪問以色列與沙烏地阿拉伯。(Getty Images)

媒體今天報導，美國總統拜登已經延後對以色列和沙烏地阿拉伯可能的出訪計畫。

拜登6月底即將出訪海外，原本有報導指出，其中一站會是傳聞已久的沙烏地阿拉伯。不過，美國有線電視新聞網（CNN）和國家廣播公司（NBC）今天報導，拜登已將行程延到7月。

法新社報導，白宮對於可能延後出訪的報導拒作評論。

拜登3日證實他在考慮出訪沙烏地阿拉伯，與他過去稱沙國應「遭國際社會孤立」有明顯不同。

而拜登延後沙國行的報導曝光前，沙國剛解決了拜登兩項優先要務，一是同意增產石油，這項措施有助美國緩和通膨飆漲；另外一項就是協助延長在葉門的停戰期。

CNN報導，拜登將會見沙烏地實質領導人、36歲王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。先前美國情資報告指稱，穆罕默德．沙爾曼2018年下令殺害異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）。

原先報導指出，拜登訪問沙國時間點可能落在6月底，大約是他赴西班牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，以及往德國出席七大工業國集團（Group of Seven）峰會前後。

拜登也廣泛預料將出訪以色列。如同沙國訪問行程，拜登必然會面臨有關美國在伊朗外交行動進展緩慢的尖銳問題；伊朗是以沙兩國的宿敵。

以反獨裁政權的民主捍衛者自居的拜登，現已決定重新評估美沙兩國的關係，在外交政策上更強調人權。

但俄羅斯入侵烏克蘭後，供應鏈問題更形加劇，導致天然氣價格飆漲，引發美國民怨，拜登支持率也直線滑落。

拜登政府正設法說服沙烏地阿拉伯增產石油，盼能緩和供應短缺，降低汽油價格。

拜登 沙烏地阿拉伯 石油

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