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美韓舉行聯合軍演 4年多來首次出動航艦

美韓舉行聯合軍演 4年多來首次出動航艦

中央社首爾4日綜合外電報導
圖為美軍航母「雷根號」。（路透）
圖為美軍航母「雷根號」。（路透）

北韓傳出準備進行核子試爆之際，南韓軍方今天宣布，南韓與美國舉行了聯合軍事演習，並出動一艘美軍航空母艦，為4年多來首見。

路透社報導，南韓合同參謀本部表示，為期3天的演習進行到今天，地點在日本沖繩島外海的國際海域，包括防空、反艦、反潛和海上阻絕作戰等課目。

有跡象顯示，北韓正準備進行2017年以來首次核子試爆。南韓官員先前指出，平壤為了準備第7次地下核子試爆，已進行一個引爆裝置的多次實驗。

南韓合同參謀本部說，參與這次演習的美國航艦，是排水量10萬噸的核動力航艦雷根號（USS Ronald Reagan）；其他參演艦艇包括美國飛彈巡洋艦安堤坦號（USS Antietam）、神盾（Aegis）級驅逐艦班福特號（USS Benfold）以及美軍艦隊補給艦大角號（USNS Big Horn）。

南韓則出動排水量1萬4500噸的馬羅島號（Marado）兩棲登陸艦、排水量7600噸的世宗大王號（Sejong the Great destroyer）驅逐艦以及排水量4400噸的文武大王號（Munmu the Great）驅逐艦等艦艇。

這是2017年11月以來美國和南韓雙邊軍演首度有航艦參與，也是南韓新任總統尹錫悅5月上任以來，雙方的首次聯合軍演。

合同參謀本部發表聲明說：「這次演習鞏固了兩國對於北韓任何挑釁予以嚴厲回應的決心，同時展現美國提供延伸性嚇阻（extended deterrence）的承諾。」

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