我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

俄侵烏屆滿100日 聯合國：這場戰爭不會有贏家

中國拉攏南太島國 CNN：美國早在當地默默耕耘

中央社荷尼阿拉2日綜合外電報導

中國外交部長王毅出訪10個太平洋島國，以期簽署野心勃勃的全面性協議之際，美國政府最小規模武裝部隊「海岸防衛隊」早就在當地默默耕耘，以強化華府對該區域的長期承諾。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）得知索羅門群島一艘警用船隻需要維修後，應索方要求派遣Myrtle Hazard號巡邏艦至該國專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）巡邏。索國是王毅為期10天出訪行程的首站。

美國海防隊發布的新聞稿指出，美方巡邏艦「透過海上監視行動，嚇阻索羅門群島北方非法、未通報且無管制的捕撈活動，協助填補（索國）必要行動的空缺。」

報導稱，索羅門群島僅是美國根據「藍色太平洋行動」（Operation Blue Pacific，旨在阻止非法及無管制捕撈活動）提供援助的多個太平洋島國之一，其他島國包括吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、巴布亞紐幾內亞，這些國家都在王毅訪問行程之列。

王毅5月30日在斐濟與10個太平洋島國外長舉行視訊會議，就一項涵蓋警政、安全、漁業、資料和自由貿易區等敏感議題的協議展開討論。儘管最後功敗垂成，但王毅此行仍在這個極具地緣戰略價值的區域，與數個特定國家簽署協議。

王毅還在斐濟表示：「不需太焦慮，也不用過於緊張，因為中國和其他開發中國家的共同發展與繁榮，只會讓世界變得更為和諧、正義和進步。」

海岸防衛隊是印太戰略一部分

CNN報導指出，儘管美國海防隊在南太平洋的動作並未受到太多注意，但其意義重大，也是美國總統拜登（Joe Biden）政府今年2月公布的「印太戰略」一環。

印太戰略的行動計畫指出，「我們將擴大美國海岸防衛隊在東南亞、南亞和太平洋島嶼的存在與合作，重點放在指導、訓練、部署和能力建構」。

海岸防衛隊官網也顯示，過去2年內，巡邏艦已花費數百天、航行數千英里，以協助太平洋島國。

此外，華府還可透過跟11個太平洋島國簽署的「共巡協議」（ship rider agreements）來發揮區域影響力，簽署國家包括庫克群島、斐濟、吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、帛琉、諾魯、薩摩亞、東加、吐瓦魯和萬那杜。

根據這些協議，簽署方的國防和執法人員可以登上美國海防隊巡邏艦，在其專屬經濟區執行本國法律。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者許瑞麟（Collin Koh）認為，美國海防隊在太平洋島國建立的關係有其深厚淵源，「北京很難複製這種制度化的國防與安全關係網路」。

海防隊是建立關係絕佳工具

前太平洋美軍總部聯合情報中心主任、退役美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）也表示，欲與太平洋島國建立關係，海防隊堪稱「近乎完美」的工具。

這是因為海防隊巡邏艦對其他船隻不具威脅性，且經常用於救援任務。舒斯特說：「不能低估海岸防衛隊對於…中太平洋及西太平洋關係的重要性。」

雖然部分觀察人士指出，中國也有配備精良的海警總隊，也能完成美國海防隊在太平洋進行的任務，但許瑞麟認為，至少在短期內中國不會這樣做。

許瑞麟指出，為應對南海和東海的漁權和領土聲索爭端，中國海警已忙得不可開交，相關爭議也導致中國「公正仲裁者」的信譽受到質疑，因此相較之下，美國海防隊在南太地區更有優勢。

王毅 東加 華府

上一則

紐時：選民聲稱贊成槍枝管控 投票結果卻不一樣

下一則

「還願接受多少屠殺？」 拜登全國談話籲國會加強控槍

延伸閱讀

王毅訪問失利 北京對太平洋野心就此挫敗？

王毅訪問失利 北京對太平洋野心就此挫敗？
王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化
王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了
王毅釋利多：歡迎太平洋島國產品入中

王毅釋利多：歡迎太平洋島國產品入中

熱門新聞

英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
美國拜登政府考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

2022-05-28 20:09
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」

端午前夕祝福曝光 劉德華驚喜曬「2個兒子」
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」
拜登才剛演說 愛阿華州教堂停車場又傳3死槍擊

拜登才剛演說 愛阿華州教堂停車場又傳3死槍擊