紐時：選民聲稱贊成槍枝管控 投票結果卻不一樣

維州民眾在NRA總部前舉行的活動上，主張限制槍枝泛濫。(Getty Images)

紐約時報3日報導，美國選民聲稱贊成槍枝管控，但投票時卻常出現不一樣的結果，最讓民主黨陣營感到納悶的政治難題是，擴大購槍背景調查等措施雖然在多項民調 裡動輒獲得高達八成或九成支持率，到了要推動槍枝管控立法的關鍵時刻，卻變得窒礙難行。

期望與現實產生落差的原因，包括擁槍團體遊說力量強大、單一議題選民(single-issue voters)投票動向，還有地理位置較為偏遠的少數幾州，在參議院擁有不成比例的龐大影響力。除了政治人物與特殊團體之外，選民本身也是導致槍枝管控立法未能落實的因素。

報導指出，加州、華盛頓州、內華達州、緬因州等立場傾向於民主黨的四州，先前推出擴大購槍背景調查草案時，民調顯示獲得選民普遍支持，可是公投 開票結果卻與預期差了一截。加州2016年的擴大購槍背景調查提案民調支持度達91%，公投結果支持率只有63%，類似案例2014年在華州也有81%與59%的前後差異，2016年內華達州、緬因州各有86%對59%、83%對48%的結果。

近年大規模槍擊 屠殺層出不窮，擴大購槍背景調查如今獲得民意支持，已經超過2016年的政治氛圍。紐約時報報導指出，紐約州水牛城槍擊案及德州小學校園槍擊案發生後，支持加強槍枝管制的民意聲浪明顯升高，但民眾隨口回應問卷調查與實際參與公投表決，涉及責任與政治後果截然不同，各種因素綜合考量之下，控槍提案立法結果不如預期，並不讓人意外。