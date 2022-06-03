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「我可以用我的槍為所欲為」美議員開會揮動手槍駁控槍

編譯周辰陽／綜合報導
美國聯邦眾議院司法委員會2日舉行聽證會，透過視訊參加的佛州聯邦眾議員史杜直接當著鏡頭逐一展示自己收藏的多把手槍，以實際示範方式表達他為什麼反對禁售可容納超過10發子彈的彈匣。（美聯社）
美國聯邦眾議院司法委員會2日舉行聽證會，透過視訊參加的佛州聯邦眾議員史杜直接當著鏡頭逐一展示自己收藏的多把手槍，以實際示範方式表達他為什麼反對禁售可容納超過10發子彈的彈匣。（美聯社）

聯邦眾議院司法委員會2日舉行聽證會，討論旨在遏阻槍枝暴力的法案，透過視訊參加的佛州聯邦眾議員史杜（Greg Steube）當著鏡頭拿出自己收藏的多把手槍，透過實際示範方式表達他為什麼反對禁售可容納超過10發子彈的彈匣。

《WPTV》與國會山莊報報導，眾院司法委員當時開會辯論HR-7910法案、即「保護我們的孩子法案」。該法案旨在「提高特定槍支購買年齡限制、防止槍的非法買賣、難以追蹤槍支禁令現代化、鼓勵安全存放槍枝」，共和黨籍的史杜則在佛州自宅透過視訊開會發言。

就在聽證會開始約一個半小時後，史杜指控民主黨人想要奪走美國人民根據第二修正案攜帶武器的憲法權利，痛批拜登總統近來針對槍枝管制的發言，隨後拿出多把手槍，實際示範此一法案會如何透過針對特定彈匣做出限制，「別讓他們愚弄你，說他們並沒有試圖剝奪你購買收槍的能力，他們正利用彈匣禁令來做到這一點」。

從史杜放上自己推特的影片可見到，他逐一拿出格拉克19及西格&紹爾（SIG Sauer）的P226、320與P365 XL等4把手槍，展示攜彈量較低的彈匣根本無法裝進去，藉此主張民主黨國會議員擬出的草案將從根本上宣布這些手槍為不合法。

當史杜還在表達自己的觀點時，民主黨籍的德州聯邦眾議員希拉．傑克森．李（Sheila Jackson Lee）插口，「我希望這槍沒有上膛」。史杜則立刻回擊，「我在我的房子裡，我可以用我的槍為所欲為」。

民主黨 佛州 眾議員

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