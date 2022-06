3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)健康問題引發外界揣測,新聞周刊(Newsweek)2日報導,根據一份美國情報單位今年5月底剛完成情勢評估的機密報告,普亭因晚期癌症(advanced cancer)4月間接受治療後,已經恢復公開亮相,普亭3月間則經歷了一場暗殺風波。

報導指出,來自美國不同情報機關的三名高層主管指出,普亭對於繼續掌權出現偏執妄想,狀況似乎日趨嚴重,俄烏戰爭接下來將如何發展,變得難以捉摸,充滿變數,但爆發核子戰爭的機率已經降低。

一名對機密報告有直接取閱權的高層情報主管說:「普亭依舊穩抓權力,只是不再絕對。」這名官員指出:「克里姆林宮內部風起雲湧,緊張氣氛是普亭掌政以來前所未見,所有人都嗅出一股風向,很快即將走到盡頭。」

新聞周刊報導,看過這份機密文件的三名高層官員分別來自美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,ODNI)、美國空軍退役將領以及美國國防情報局(Defense Intelligence Agency,DIA)。

官員指出,普亭與外界隔絕,使得美國情報圈很難精準評估普亭的現況與健康問題。

國家情報總監辦公室官員匿名接受新聞周刊訪問時說:「我們知道的是,出現了一座冰山,而這座冰山正被濃霧給籠罩著。」國防情報局官員受訪時則說,受到俄烏戰爭影響,就連最頂尖的美國情報尖兵,都很難繼續取得訊息;普亭只與極少數外國元首會面,外界透過面對面接觸獲得內幕線索的機會遭到切斷,普亭與外界隔絕因此引發各種揣測。

美國空軍退役將領受訪時說:「我們必須小心,不要陷入一廂情願的思考模式。從賓拉丹(Osama bin Laden)及海珊(Saddam Hussein)的前例,有些教訓我們學到了,有些教訓則沒學到。」

今年2月7日,普亭隔著長桌會晤法國總統馬克宏(Emmanuel Macron),大約兩周之後,俄羅斯對烏克蘭 出兵。這場長桌會議後來被情報界拿來做為普亭健康狀況是否惡化的評估基準。

國家情報總監辦公室官員指出:「我們注意到普亭在這場會晤中沒有握手,也沒有親切擁抱。」官員也說,法國情報單位從這場會議以及馬克宏訪俄之行搜集許多線索。

4月21日,普亭與俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)開會時則使用小桌。這次亮相之前,普亭有段時間沒有公開露臉,普亭在這場會議照片中坐姿顯得無精打采,右手抓著桌子。普亭可能有帕金森氏症(Parkinson's disease)等狀況的流言四起,美國情報單位呈交給白宮的分析報告指出,普亭健康出了問題,甚至可能病危,公開露臉只是為了作秀,另一種可能則是普亭健康早就走下坡,只是疫情期間長期隔離而未走漏消息,直到現在才讓外界察覺。

5月9日,普亭在俄羅斯「勝利日」(Victory Day)亮相時顯得浮腫,腳步不穩,演說中並未宣布在烏克蘭取得勝利。美國情報單位綜合研判,普亭狀況其實比先前評估還更嚴重,體力疲憊不堪,俄軍在烏克蘭同樣陷入膠著。

新聞周刊報導,這份機密文件證實,克里姆林宮維安人員查獲一件俄羅斯內部針對普亭展開的刺殺計畫。國防情報局官員受訪時說:「曾經權傾一時的人物,現在卻流露出為未來而掙扎的模樣,尤其是對他個人的未來。」