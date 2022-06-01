拜登：美不會試圖推翻普亭 不施壓烏克蘭讓步割地

美國總統拜登投書美媒，明言美國不會試圖推翻普亭，也不會私下或公開施壓烏克蘭政府讓步割地。美聯社

俄羅斯總統普亭對烏克蘭 發動的戰爭來到第4個月。美國總統拜登 投書美媒，明言美國不會試圖推翻普亭，也不會私下或公開施壓烏克蘭政府讓步割地。

「紐約時報」（The New York Times）今天刊出拜登投書，標題為「美國在烏克蘭的為與不為」。拜登表示，美國目標明確，就是希望看到一個民主、獨立、享有主權、繁榮的烏克蘭，且擁有方法嚇阻及自我防禦進一步的侵略。

他寫道，美國將繼續與盟邦和夥伴合作制裁俄國 ，繼續提供烏克蘭先進武器，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈、刺針（Stinger）防空飛彈、強大的火砲和精準火箭系統、雷達、無人機、Mi-17直升機和彈藥等。

同時美國也將依國會授權，再給烏克蘭數以十億計美元的財政援助；與盟邦和夥伴因應隨著俄國侵略而惡化的全球糧食危機；幫助歐洲和其他地區的盟國減少仰賴俄國化石燃料，並加速轉型至乾淨能源。

美國還會繼續與盟邦攜手加強北大西洋公約組織（NATO）東翼的兵力和戰力，並歡迎芬蘭和瑞典申請加入北約。

至於「不為」方面，拜登寫道，美國不追求北約和俄羅斯開戰，就算他與普亭（Vladimir Putin）意見不合且認為其行為令人憤慨，美國仍「不會試圖讓他在莫斯科下台」，而且只要美國或盟友未受攻擊，美方就不會直接捲入衝突，「我們不想只是為了讓俄國痛苦而延長戰爭」。

拜登並指出，他的原則是「關乎烏克蘭的事都需要烏克蘭參與」，他不會私下或公開施壓烏克蘭政府就領土做出任何讓步。

拜登也提到俄烏談判停滯情形，稱停滯原因並非烏克蘭不願透過外交解決，而是因為俄國持續戰鬥，試圖盡可能控制烏克蘭更多地方，美國將繼續努力增強烏克蘭戰力，並支持其透過磋商結束衝突。

針對全球都關切的核武問題，拜登則稱「我們目前沒看到俄國有意在烏克蘭使用核武的跡象」，但他批評俄國偶爾威脅使用核武的說法很危險且極度不負責任。拜登並提到，在這場衝突中使用核武，將令美國和全世界完全無法接受，也會導致嚴重後果。

拜登3月曾公開提到普亭「不能繼續掌權」，隨後澄清他並非要求俄羅斯政權更迭。